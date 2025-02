Nerimas dėl naujos reformos viename rajone – gyventojai netveria pykčiu: ar miestas virsta kaimu?

Praėjusią savaitę pikete prieš bendrojo ugdymo mokyklų pertvarką Alytuje dalyvavusi lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotoja Beata Purvinienė pasakoja, kad ji Alytuje planuojamos švietimo pertvarkos nepalaiko dėl to, jog alytiškiams paprasčiausiai nėra aišku, dėl ko yra priimtas sprendimas priešmokyklines grupes iš Alytaus darželių perkelti į mokyklas.

„Nėra tiksliai ištransliuota, kam visa tai yra daroma. Dabar yra tik kalbama apie kokybės ugdymo kėlimą ir ir gerinimą, ir lėšų taupymą. Aš nematau iš viso šitų dalykų suderinimo, nei kokybės, nei taupymo, nes į vaikus reikia investuoti, o ne jų sąskaitą taupyti“, – sako B. Purvinienė, pažymėdama, kad pasikeitimai palies ne tik įstaigų vadovus ir administraciją, bet dėl to nukentės ir vaikų ugdymas

Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad tėvams, pavyzdžiui, nėra aišku ir ką reikės daryti tada, kai mokyklose bus atostogų metas, kurių pasak B. Purvinienės, mokyklose būna daugiau nei darželiuose.

„Atostogų metu, tėvams iš karto automatiškai reikia imti papildomas atostogas. Kadangi mokykloje atostogų yra žymiai daugiau negu darželyje. Darželyje tokių atostogų kaip ir nėra, apart vasaros. Ir tai vyksta ne ugdymas, o vaikų priežiūra. Mokykloje to jau nebebus ir tėvai turės samdytis aukles, kad būtent atostogų metu kas nors būtų su vaikais, nes nemanau, kad darbdaviai sutiks duoti tiek atostogų“, – sako B. Purvinienė.

B.Purvinienė priduria, kad dėl švietimo pertvarkos, prie mokyklų prijungti darželiai neteks savarankiškumo, o tai reiškia, kad jie negalės laisvai disponuoti savo lėšomis.

Vykdoma „kaimo“ reforma?

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė Aušra Plytninkaitė sako, jog visų Alytaus darželių priešmokyklinės grupės yra perkeliamos į mokyklas, neatsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenių (mokytojų, mokinių tėvų, mokinių) poreikius, nuomonę.

„Dabar kiekvienas darželis prarado šiuos mokinius, vieni po 20 vaikų, kiti 40 vaikų ir dabar jau teigiama, kadangi tie vaikai iš mūsų paimti, kad darželiai yra tušti. <...> Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra ikimokyklinio ugdymo mokyklų donorystė dėl bendrojo ugdymo mokyklų išgyvenimo“, – tvirtina prieš pertvarką pasisakanti A. Plytninkaitė.

Pašnekovė akcentuoja, kad dėl šios švietimo pertvarkos Alytaus tėvai praras ir pasirinkimo teisę, į kokią ugdymo įstaigą vesti savo atžalą.

„Jie tarsi praradę konstitucinę teisę rinktis ar jų vaikui lankyti priešmokyklinio ugdymo klasę darželyje ar mokykloje, nes sąlygos yra skirtingos. Mokykloje vaikai mokosi iki pietų, po pietų yra pailgintos dienos grupė. Darželyje jie gauna 10,5 valandų ugdymą, reiškia visos dienos ugdymą ir priežiūrą. Ir sąlygos šiaip yra darželyje geresnės nei mokykloje“, – teigia A. Plytninkaitė.

Be to, anot A. Plytninkaitės, nukentės ir darželių mokytojai bei personalo darbuotojai, kadangi Alytaus darželiams netekus dalies klasių, juos paprasčiausiai teks atleisti.

Ji priduria, kad nėra aišku ir kokiu būdu įvykdžius pertvarką ir sujungus darželius su mokyklomis, bus taupomi savivaldybės kaštai.

„Kas tikrai taupysis, tai šeši direktorių etatai. <...> Pasirodo, šešių direktorių atlyginimas yra milžiniški pinigai Alytaus miesto savivaldybei. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir personalas, kai klasės bus perkeltos į mokyklas, aišku, bus atleisti, mokyklos kiek nors priims darbuotojų, gali būti ir tikėtina, kad ne tuos pačius, kurie dirbo darželiuose. Bet vis tiek jie turės priimti darbuotojus dirbti su įkeltomis priešmokyklinio ugdymo klasėmis, tai reiškia, kad darbo užmokestis iš darželio pereis į mokyklą. Tai kiek čia sutaupysi?“, – klausia Lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.

Pašnekovė pažymi, kad sujungus darželius su mokyklomis, Alytaus ugdymo įstaigos iš esmės taps darželiais-mokyklomis, o išlaikyti tokias įstaigas, kaip buvusių tinklo pertvarkų metu, naikindami tokio tipo įstaigas, anot A. Plytninkaitės, teigė politikai, yra be galo brangu.

„Lietuvoje yra deklaruojama, kad yra toks vienetas darželis-mokykla. Jų nedaug yra išlikusių, bet visada kalbama, kad tai pačios brangiausios įstaigos“, – tvirtina A. Plytninkaitė.

„Alytaus mieste, kuris yra šeštas miestas pagal dydį Lietuvoje, daroma kaimo reforma. Nu tai niekaip nepritarsiu dėl to. Miestas šiuo veiksmu pripažino pagaliau, kad jis virsta kaimu. Juk tik kaimo vietovėse yra populiaru sujungti skirtingų tipų mokyklas, nes kiekvienoje jų mokosi po keletą mokinių. Ar tokia padėtis ir Alytuje? Nemanau“, – prideda Lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.

Tvirtina, kad reformos naudingos

Alytaus miesto vicemerės Kristinos Daugelevičienės teigimu, dabartinė Alytaus švietimo pertvarka palies tik ugdymo įstaigų administraciją, o tėvai, vaikai ir pedagogai, anot vicemerės, pokyčių nepajaus.

„Vaikai kaip ėjo, taip ir eis į tas pačias grupes, pas tas pačias auklėtojas, pedagogai dirbs ir net turės daugiau galimybių. Noriu pabrėžti, kad mes nieko neišrandame, tokie sujungimai vyksta ne tik pasaulyje, bet ir dešimtyse Lietuvos mokyklų nuo Šiaulių rajono, Tauragės iki Klaipėdos, Ukmergės, Jonavos rajonų.

Kitas dalykas, kad Alytuje priešmokyklinis ugdymas mokyklose vyksta jau keletą dešimtmečių ir net vaikai suaugo, kurie į priešmokyklinę klasę ėjo mokyklose. Šiais mokslo metais turime 17 tokių grupių, o kitais - pasipildys dar septyniomis“, – tvirtina K. Daugelevičienė, pridurdama, kad šiuo metu kai kurių Alytaus darželių užimtumas siekia 30 proc.

Be to, kadangi, pasak vicemerės, reforma liečia administracinį aparatą, tai reiškia, jog pavyks sutaupyti lėšų, kadangi reikės mažiau žmogiškųjų išteklių.

O darželiai, kurie bus prijungti prie mokyklų taip pat galės naudotis mokyklos patalpomis, įranga, valgykla ar salėmis.

„Darželiai negali išlaikyti pilno etato sporto treneriui, meno mokytojui, padėjėjus ar logopedui, bet susijungus šie pedagogai galės dirbti pilnu krūviu vienoje įstaigoje. Nieko nedarant ir darželių grupėms mažėjant, tektų atleisti žmones, o dabar su pertvarka optimizuojant sistemą siekiame to išvengti“, – aiškina K. Daugelevičienė.

Alytaus vicemerė pažymi, kad tėvai, kurių vaikai jau yra pradėję eiti į priešmokyklinę klasę mokyklose, džiaugiasi, jog vaikai vėliau lengviau adaptuojasi pirmoje klasėje, o jų pažangumas būna geresnis nei ugdant darželyje.

„Šiais mokslo metais turime tokių 17 grupių, o sulaukus tikrai labai gerų tėvų ir pedagogų atsiliepimų nuo kitų mokslo metų - visos grupės bus tokios. Džiugu ir tai, kad atsilaisvinusiose patalpose galėsime įrengti miegamas grupes mažesniems, nes dar ne visi darželiai turi atskirus miegamuosius – yra grupių, kur vaikai miega, valgo ir žaidžia vienoje patalpoje.

Aišku, jei yra daugumos noras priešmokyklinėje grupėje likti ugdytis darželyje – tėvai galės kalbėtis su įstaigos vadovais ir radus sprendimą dėl vietos, likti jame“, – tvirtina K. Daugelevičienė.

Pašnekovė taip pat atkreipia dėmesį, kad priešmokyklinis ugdymas ir maitinimas, priešingai nei darželyje, mokyklose yra nemokamas.

Nuogąstauti, Alytaus merės teigimu, nereikėtų ir dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų saugumo mokyklose, kadangi bendros veiklos su mokyklinio amžiaus vaikais nevyksta.

„Kaip gyvena tie, kurie turi vyresnių brolių ar sesių? Iš tiesų, nuogąstavimas nepagrįstas, nes priešmokyklinio ugdymo grupės įrengtos atskirai nuo kitų klasių, vaikai visada yra prižiūrimi pedagogų, bendros veiklos su mokyklinio amžiaus vaikais nevyksta. Be to, jau bendrojo ugdymo mokyklų vadovai jau kalba ir apie kitų korpusų atsiradimo galimybę“, – teigia K. Daugelevičienė.

Ji priduria, kad tėvai neturėtų nerimauti ir dėl to, ką reikės daryti mokyklų atostogų metu, kadangi, pasak Alytaus vicemerės, priešmokyklinių vaikų ugdymu bus rūpinamasi visus metus ir per atostogas.

„Mokyklos jau praėjusiais metais organizavo ir toliau organizuos įvairias stovyklas, įdomias veiklas vaikams, kurie lieka ir vasaros metu, nors tokių mažųjų skaičius tikrai ženkliai sumažėja“, – sako Alytaus vicemerė.

Alytaus miesto savivaldybė parengė Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimo projektą, kuriame numatyta šešis Alytaus miesto lopšelius-darželius prijungti prie progimnazijų ar pradinių mokyklų.

Prie Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos būtų prijungtas lopšelis-darželis „Pušynėlis“, prie Piliakalnio progimnazijos – lopšelis-darželis „Girinukas“, prie Dainavos progimnazijos – lopšeliai-darželiai „Saulutė“ ir „Pasaka“, prie „Volungės“ progimnazijos – lopšelis-darželis „Volungėlė“, o prie Panemunės progimnazijos – lopšelis-darželis „Putinėlis“.

Pateikė raštą prezidentui

Nepritardami švietimo pertvarkai Alytuje į prezidentą, Vyriausybę ir kitas valdžios institucijas kreipėsi ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Alumnų draugija, kurie teigė gavę laišką iš buvusių LEU absolventų.

„Informuojame, kad Lietuvos edukologijos universiteto LEU Alumnų draugija gavo LEU absolventų laišką dėl įvykių Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose.

Norime priminti tai, kad Lietuvos edukologijos universitetas savo darbo laikotarpiu yra parengęs per 70 tūkstančių įvairių specialybių mokytojų, kurie dirba įvairiose Lietuvos švietimo mokslo ir sporto institucijose. Jie, nerasdami pagalbos savo darbovietėse, bando kreiptis į visuomenines organizacijas, jas informuodami apie padėtį Alytaus mieste.

Tikimės, kad Lietuvos vadovus ir atsakingus už Lietuvos švietimą valstybės tarnautojus, asmenis, sudomins susidariusi situacija Alytuje, kuri pakankamai atspindi švietimo pertvarkos problemas, kada mes deklaruojame gerovės nepriklausomos valstybės kūrimą. Laukiame Jūsų motyvuotų atsakymų. Žemiau pateikiame LEU absolventų gautą laišką“, – rašoma LEU Alumnų draugijos rašte.

„Pagrindinė tinklo pertvarkos idėja yra ikimokyklinio ugdymo mokyklas jungti prie Bendrojo ugdymo mokyklų, paliekant šioms mokykloms skyrių statusą. Kodėl tai daroma? Pasak tinklo pertvarkos iniciatorių tai daroma:

1. Dėl mažėjančio gimstamumo mieste – Alytaus mieste nuo 1995 m. jau yra uždaryta 10 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš 25, kai tuo tarpu Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius nesumažėjo. Visiškai natūralu, kad mokyklos liko tuščios ir nuolat kovoja dėl savo ateities. Šiuo metu mieste veikia progimnazijos, kuriose mokosi: 188, 340, 381, 466, 487 mokiniai. Joms išgyventi yra sunku ir Švietimo skyriaus darbuotojai rado išeitį – pernai iš lopšelių-darželių pradėtos iškeldinti priešmokyklinio ugdymo grupės, taip papildant mokiniais tuščius mokyklų pastatus. Šiemet šis veiksmas tęsiamas. Rezultatas – tuštėjantys darželiai. Mes, mokinių tėvai, labai nepatenkinti dėl galimybės rinktis priešmokyklinio ugdymo grupę darželiuose apribojimo. Mes manome, kad tėvai turi konstitucinę įstatyminę teisę rinktis priešmokyklinio ugdymo organizavimo būdą darželyje arba mokykloje. Ypatingai skaudžiai tai palies Specialiųjų ugdymo poreikių turinčius mokinius, nes jiems priešmokyklinio ugdymo grupę lankant Bendrojo ugdymo mokykloje, labai bloginamos ugdymosi sąlygos. Ir tai daroma šiandien, kai kalbame apie įtraukųjį ugdymą ir galimybių vaikams ugdytis pagal jų poreikius didinimą. Manome, kad sujungus Ikimokyklinio ugdymo su Bendrojo ugdymo įstaigas gimstamumas mieste tikrai nepadidės. Taigi, manome, kad reforma yra daroma dėl reformos.

2. Dėl siekio pagerinti ugdymo kokybę.

Vietinės radijo stoties organizuotoje diskusijoje Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pripažino, kad ugdymo kokybė ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra labai aukšta, kad vaikams sudaromos puikios sąlygos ugdytis pagal jų poreikius, kad darželiuose dirba nuostabūs pedagogai. Vadinasi, lūkestis yra tame, kad sujungus Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrojo ugdymo mokyklas, aukšta ugdymo kokybė "lyg tai pereis" į Bendrojo ugdymo mokyklas. Bet Bendrojo ugdymo mokyklose ugdomi mokiniai nedemonstruoja tų aukštų ugdymosi rezultatų. Netikime, kad po tokio sujungimo, mokyklose besimokančių mokinių rodikliai šoktels. Kaip tik manome, kad padaugėjus ugdymo programų ir atsakomybė už kokybišką jų įgyvendinimą tik padidėja. Tikėtina, kad Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų komandos susidurs su dar didesniais iššūkiais ir visą dėmesį nukreips į Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rezultatus. O Ikimokyklinio ugdymo skyriai liks paskutinėje vietoje ir todėl čia lauktinas rezultatų blogėjimas.

3. Dėl "perteklinio" pareigybių skaičiaus.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklose vienam vaikui tenkančių darbuotojų skaičius visada yra ir bus didesnis nei Bendrojo ugdymo mokyklose. Taip yra dėl vaikų amžiaus specifikos. Be to, Alytaus mieste nuolat mažinami etatai būtent Ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir yra labai nekorektiška kalbėti apie perteklinį etatų skaičių. Pernai metais garsiai skambėjo istorija, kai miesto savivaldybės taryba sumažino administracijos etatus būtent Ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Jų manymu darželyje, kuriame veikia 12 grupių ir mokosi beveik 200 vaikų, maitinimui organizuoti pakanka 0,25 etato maitinimo organizavimo specialisto ir 0,5 etato raštinės administratoriaus. Palyginimui, tokio pat dydžio Ikimokyklinio ugdymo mokykloje Vilniuje dirba 4 etatais personalo daugiau nei Alytuje. Vadinasi, Alytaus mieste tuos būtinus darbus, kuriuos atlieka papildomai 4 žmonės Vilniaus mieste, dalinasi kiti darbuotojai. Bet Ikimokyklinėse ugdymo įstaigose visoje Lietuvoje darbo srautai yra vienodi. Žinoma, atsiranda noras, kad su 20 vaikų, kurių amžius yra 2-3 metai, dirbtų vienas mokytojas iki pietų. O kas po to? Čia tikriausiai aktualiausios yra direktorių pareigybės, kurios būtų sutaupytos sujungus minėtas mokyklas. Bet juk taip

pat galima jungti dvi Bendrojo ugdymo mokyklas ir taupyti tą patį kiekį (6 vnt.) direktorių etatų. Lėšų sutaupytume dar daugiau, nes Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių atlyginimai ženkliai didesni. Bet juk čia, veikiant taip šališkai ir dirbtinai reguliuojant mokinių srautus, darželiai pasidaro nereikalingais.

4. Dėl miegamųjų grupių steigimo.

Suprantamas noras gerinti sąlygas darželinukams, bet yra jungiami įvairūs darželiai, net ir tie, kuriose visos grupės turi miegamųjų patalpas. Taip pat teigiama, kad ikimokyklinio ugdymo mokiniai galės laisviau naudotis Bendrojo ugdymo mokyklų patalpomis. Bet tai vyksta ir dabar, nes mokyklos, norėdamos pritraukti daugiau mokinių, nuolat kviečia tuos ikimokyklinio ugdymo mokinius į bendras veiklas. Dažnai mes, mokinių tėvai, net neketiname rinktis mokyklos, į kurią kvietinėjamos mokytojos su mūsų vaikais. Taip pat negalima užmiršti, kad skirtingi higienos pasai ir higienos reikalavimai taikomi skirtingoms įstaigoms.

5. Dėl mokytojų Bendrojo ugdymo mokyklose trūkumo.

Kaip žinia ikimokyklinio ugdymo pedagogas – Bendrojo ugdymo mokykloje nepadės, nes neturi teisės dirbti matematikos, fizikos ar chemijos mokytoju. Šiuo metu, jeigu bus priimtas sprendimas uždaryti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kaip savarankiškas įstaigas, apie 300 pedagogų ir apie 100 administracijos darbuotojų gaus atleidimo lapelius ir su jais turės būti sudaromos naujos darbo sutartys Bendrojo ugdymo mokykloje. Bet daliai pedagogų, darbuotojų yra ankstyvasis senatvės pensijos amžius ar jų amžiaus rodiklis perkopęs penktą dešimtį ir jie pagrįstai bijo likti be darbo, kadangi darbo rinkai tokio amžiaus specialistų beveik nereikia.

6. Dėl sklandesnio perėjimo iš Ikimokyklinio ugdymo programos į pradinio ugdymo programą.

Kadangi vaikai mokysis atskiruose pastatuose, klaidinga būtų teigti, kad atsiras kažkokios emocinio saugumo sąlygos. Jei vaikams bus siūloma „bendradarbiauti“ su mokykla, perėjus į kitas, nepritaikytas patalpas (WC, aštrūs kampai, turėklai, visa kita infrastruktūra ir kita), jie susidurs su adaptacijos kitoje naujoje erdvėje periodu ir problemomis. Kaip bus sureguliuoti vaikų srautai, juk kalbame apie 1-3 metų vaikus. Niekas nepagalvoja apie tai, kad yra daug gimusių vaikų, kurie pagal amžių atitinka bendraamžius, tačiau dėl gimimo per anksti jų vystymosi ir motoriniai gebėjimai yra lėtesni. Manome, visą šią situaciją turi skubiai įvertinti Lietuvos gydytojai pediatrai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

BENDRESNĖS PASTABOS.

Kaip žinia, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos finansavimas nenumato nemokamų neformaliojo švietimo būrelių. Tai nevyksta šiandien (taip teigia mokinių, pernai metais priverstinai patekusių į priešmokyklinio ugdymo klases mokyklose, tėvai), matyt, nevyks ir kitąmet. Atkreiptinas dėmesys, kad yra manipuliuojama skaičiais. Niekas iki šiol, praėjus visam laikotarpiui, kada bendruomenės gali svarstyti projektą, nežino kokie konkrečiai kokybiniai rodikliai bus pasiekti sujungus Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrojo ugdymo mokyklas, kiek konkrečiai lėšų bus sutaupyta. Manome, kad Alytaus mieste yra iškilusi grėsmė Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ateičiai. Eilę metų stebime tinklo pertvarkos eigą. Patirtis rodo, kad pradedama nuo jungimo, baigiama skyriaus likvidavimu. Viešai kalbama, kad logiška jungti Bendrojo ugdymo prie Bendrojo ugdymo arba Ikimokyklinio ugdymo prie Ikimokyklinio ugdymo, jei jau kitokių išeičių miesto vadovai nemato. Bet šios kalbos miesto vadovai vengia, teigdami, kad visi daug kalba, bet nieko nesiūlo. Tuo labiau, kad bus sutaupyti tie patys 6 vadovų etatai. Vadinasi, yra priežasčių atimti būtent ikimokyklinių ugdymo mokyklų savarankiškumą. Kas gali paneigti, kad šis visas priverstinis "kraustymasis" yra tik pirmasis žingsnis link lopšelių-darželių pastatų,

teritorijų panaudojimo ne švietimo reikmėms. Dalyje Alytaus mieste jau uždarytų ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kurios kurį laiką buvo tuščios, užkaltais langais, apleistomis teritorijomis, dabar jau įsikūrė - savivaldybės administracija, hospisas, bažnyčia – laidojimo namai, muziejaus administracija, eksponatų saugyklos, eksponatų konservavimo ir restauravimo centras, įkurtos pradinės mokyklos (nepaisant to, kad yra tuščios progimnazijų patalpos), nevyriausybinės organizacijos, kitos patalpos parduotos ir jose jau įrenginėjami butai, kaip teigia žiniasklaida.

Panaikinus įstaigos kaip juridinio asmens savarankiškumą, jo jau nesugrąžinsi, prasideda negrįžtami procesai. Dabartinis plano projektas kritikuotinas. Jei dabar nebus sustabdytas Ikimokyklinio ugdymo mokyklų naikinimas ir prievartinis sąlygų jose bloginimas, Alytaus mieste negrįžtamai įsibėgės švietimo sistemos griūtis. Alytaus miesto Meras, kviesdamas investuotojus ir sugrįžti emigrantus į miestą, visada akcentuoja, kad Alytus šeimų miestas, puikios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, nėra eilių į jas patekti kaip didmiesčiuose. Tikina, kad atstatys ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kurios buvo uždarytos 1995 metais, sugrąžins lopšelinukų grupes, o esant poreikiui ir vėl bus lopšeliai patiems mažiausiems, tačiau kaip matome visa tai tik kalbos, kadangi ikimokyklinių savarankiškų ugdymo įstaigų Alytaus miesto savivaldybėje priėmus šiame rašte išdėstytus sprendimus nebeliks.

Pagrindiniai prašymai:

1. Sustabdyti šio pertvarkos plano įgyvendinimą (svarstymas miesto taryboje vyks kovo mėn.), paliekant Ikimokyklinio ugdymo įstaigas savarankiškomis įstaigomis. Apie likvidavimą ar jungimą kalbėti tik konkrečiu atveju, kai Ikimokyklinio ugdymo mokykla natūraliai mažėja ir nesurenka 80 ar 100 mokinių ribos.

2. Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą: Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus pagal vykdomą priešmokyklinio ugdymo programą 2025–2026 m. m. nustatymo (dokumentas pridedamas), suteikiant mokinių tėvams konstitucinę ir įstatyminę teisę rinktis įstaigą pagal įgyvendinamos priešmokyklinio ugdymo programos modelį. Tai numato ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnis“, – dėstė LEU absolventai.