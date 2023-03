Nenustebkite, jei ieškodami auklės išvysite tokias kainas: šiemet teks pakloti daugiau

Mažylius auginančios šeimos dažnai neišsiverčia be auklių pagalbos. Auklių pagalba pravarti ne tik kuomet vaikas neina į darželį, tačiau populiarios paslaugos, kai vaikas serga, tėvams reikalingos atostogos ar vaiko senelių nėra šalia.

Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, šiuo metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse yra per 8496 laisvų vietų, į šias vietas pretenduoja – 29047 vaikai.

REKLAMA

Kaina nesiskiria nuo vaiko amžiaus

„Yoopies Lietuva“ vadovė Kamilė Dalšėdaitė sako, kad jokio skirtumo neturi vaikų amžius, vienintelis faktorius, kuris gali pakeisti galutinę sumą yra papildomi namų ruošos darbai.

REKLAMA

„Vaiko amžius kainai paprastai įtakos neturi. Dažniau pasitaiko kainų skirtumai, jei reikia prižiūrėti daugiau negu vieną vaiką, atlikti papildomus darbus, nėra pastovaus darbo grafiko“, – vardija ji.

Kiek tėvams gali tekti sumokėti už vienos valandos auklės vizitą?

„Auklės kaina priklauso nuo daugelio kriterijų: auklės patirtis, išsilavinimas, darbo valandos, prižiūrimų vaikų skaičius, papildomi darbai, vairavimas, tačiau ji gali kisti nuo 5 eurų iki 10 eurų per valandą“, – sako K. Dalšėdaitė.

REKLAMA

Valandinių auklių kainos skiriasi ir priklausomai nuo miesto bei rajono. Lygiai taip pat skiriasi pastovių auklių atlyginimas. Anot K. Dalšėdaitės, Vilniuje auklės paslaugos yra vienos iš brangiausių, kituose miestuose kainos keliais eurais mažesnės.

„Auklės kaina skiriasi, priklausomai nuo miesto bei rajono. Vilniuje valandinės auklės kainos yra didžiausios – vidutinis valandinis atlyginimas 8 eurai per valandą. Vėliau seka Kauno ir Klaipėdoje – valandinis atlyginimas 7 eurai per valandą, o kituose miestuose galima tikėtis mažesnių auklės įkainių nuo 4 iki 8 eurų per valandą”, – tikina ji.

REKLAMA

REKLAMA

Populiarėja pastovios auklės – joms mokamas mėnesinis atlyginimas

„Yoopies Lietuva“ vadovė sako, kad šiandien daug dažniau ieškomos auklės, kurios gali vaiką prižiūrėti visą mėnesį, todėl joms pagal susitarimą ir sudarytą grafiką sumokama alga. K. Dalšėdaitė sako, kad valandinės auklė dažniau susiduria su vaikų priežiūra tėvams prireikus ar vaikams apsirgus.

„Manau, jog tiek nuolatinės, tiek valandinės auklės yra panašiai populiarios. Tačiau dėl nepastovaus grafiko, pavyzdžiui, vaiko ligos atveju, tėvai yra linkę mokėti auklei pastovų mėnesinį atlyginimą kaip nuolatinei auklei ir darbo valandas derinti mėnesio eigoje, priklausomai nuo poreikio.

REKLAMA

Tokiu atveju auklei yra užtikrinamas pastovus mėnesinis užmokestis bei darbo valandos, kurios gali būti derinamos mėnesio eigoje. Nuolatinės auklės paprastai dirba pilnu ar puse etato bei turi fiksuotą mėnesinį atlyginimą.

Tuo tarpu valandinė auklė paprastai turi mažiau pastovų darbo grafiką ar dirba tik kelias valandas per savaitę, bei gauna valandinį atlyginimą. Valandinės auklės yra populiarios, kai reikia išleisti tėvelius susitvarkyti savo reikalus, atlikti darbus, paimti vaikus iš mokyklos ar darželio, prižiūrėti jiems susirgus.

REKLAMA

Dažnai nuolatinės auklės turi daugiau laiko, ypatingai vaiko miego metu, bei padeda šeimai apsitvarkyti namuose, ar pagaminti valgyti, priklausomai nuo šeimos keliamų reikalavimų auklei“, – vardija moteris.

Auklė – bitė devyndarbė

Auklė prižiūri vaikus, tačiau, kiek dažnai jai tenka namų ruošos darbai? K. Dalšėdaitė teigia, kad tai yra individualus šeimos ir auklės susitarimas, tačiau tokių atvejų, kuomet auklė atlieka jai nepriklausančius darbus – pasitaiko.

REKLAMA

REKLAMA

„Tikrai būna pasitaiko, tačiau kiekviena auklė ir šeima susitaria tarpusavyje. Paprastai papildomos užduotys, kaip maisto gaminimas ar tvarkymas yra atliekami vaikui užmigus pietų miego.

Priklausomai nuo vaiko amžiaus, jei auklė dirba visą dieną, vaikui užmigus ji turi kelias valandas laisvo laiko, kurias gali skirti vaiko maisto gaminimui ar gaminimui visai šeimai, lengvam apsitvarkymui namuose“, – sako ji.

K. Dalšėdaitė sako, kad auklei skiriamos papildomos lėšos tuomet, kai ji atlieka namų ruošos darbus arba moko vaiką užsienio kalbų.

REKLAMA

„Paprastai, jeigu auklės prašoma atlikti papildomus darbus, už tai yra mokamas didesnis atlyginimas. Tačiau, prieš pradedant dirbti, auklė ir šeima iš anksto susitaria, kokie yra šeimos lūkesčiai, bei keliami reikalavimai ir ar tai gali papildomai kainuoti.

Dažniausiai žaislų apsitvarkymas po vaiko ar maisto pašildymas, lengvas gaminimas – nėra tie reikalavimai už kuriuos auklė tikėtųsi didesnio atlyginimo. Atsiradus namų ruošos darbams, kaip skalbimas, lyginimas, gaminimas visai šeimai, užsienio kalbos mokymas – auklė paprastai tariasi dėl didesnio atlyginimo, o kartais tam tiesiog nėra laiko. Visgi pagrindinė užduotis yra vaiko priežiūra, interaktyvūs žaidimai bei vaiko saugumo užtikrinimas“, – vardija ji.

REKLAMA

„Yoopies Lietuva“ vadovė K. Dalšėdaitė sako, kad vaikas ramiau reaguoja į auklės priežiūrą, nei į adaptaciją darželiui. Ko tėvai baiminasi neleisdami vaikų į darželį ir kaip su tuo susitvarko auklės?

„Tiek darželis, tiek auklė turi savų minusų ir pliusų. Geriausiai žino šeima, kokia priežiūra bus tinkamiausia jų vaikui.

Auklė suteiks vaikui visą savo dėmesį, tad galės atliepti visus reikalingus fizinius, emocinius ir socialinius poreikius. Paprastai vaiko adaptacija su aukle yra paprastesnė nei atvykus į darželį, kadangi tai vyksta vaiko namų aplinkoje. Darbo grafikas taipogi gali būti lanksčiai derinamas pagal šeimos poreikius. Tačiau auklė paprastai kainuoja daugiau.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu darželyje vaikai gauna socializaciją – mokosi dalintis, bendrauti, susirasti draugų. Tačiau, taip pat pasitaiko dažni susirgimai kuomet tėvams tenka ieškoti vaiko priežiūros alternatyvos.

Tėvai kartais baiminasi, pasirinkdami auklės paslaugas, kad vaikas neišmoks bendrauti, dalintis. Tačiau tai lengvai galima išspręsti susitariant su aukle, kad tokie vaiko įgūdžiai yra labai svarbūs. Galima paprašyti vaiką vesti kuo daugiau į žaidimų aikšteles, būrelius, užsiėmimus, muzikos pamokėles.

REKLAMA

Kiekviena šeima yra individuali tiek savo, tiek savo vaikų poreikiais. Tad priklausomai nuo šeimos gyvenimo būdo, galimybių bei jų vaiko – bus labiau priimtinas auklės arba darželio variantas“, – teigia K. Dalšėdaitė.

Vilniuje aukle dirbanti Klaudija sako, kad valandinės auklės kainos yra vienos iš brangiausių. Moteris per valandą gali užsidirbti iki 10 eurų.

Kaina tikrai skiriasi dėl vaikų amžiaus. Šiuo metu žiūriu nuo 8 mėnesių iki 7 metų vaikus. Valanda kainuoja nuo 8 iki 10 eurų. Vilniuje brangiausiai apmokomos auklytės, taip pat dažniausiai fiksuotas užmokestis.

Kartais tėvai prašo aptvarkyti žaislus arba jeigu reikia kažką lengvo pagaminti, išplauti indus. Man nėra pasitaikę, kad nesumokėtų, tėveliai tikrai pakankamai malonūs“, – portalui tv3.lt pasakojo Klaudija.