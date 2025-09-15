Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Vilniuje: užsidegė automobilis, susidarė didžiulės spūstys

2025-09-15 19:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 19:11

Pirmadienį vakare Vilniuje, Juodajame Kelyje, užsiliepsnojo „Volkswagen“ automobilis. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Vilniuje Juodajame Kelyje užsidegė automobilis, susidarė didelės spūstys (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Pirmadienį vakare Vilniuje, Juodajame Kelyje, užsiliepsnojo „Volkswagen" automobilis. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Vilniuje Juodajame Kelyje užsidegė automobilis, susidarė didelės spūstys
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje Juodajame Kelyje užsidegė automobilis, susidarė didelės spūstys

Transporto priemonė užsidegė Juodajame kel. Įvykio vietoje, taip pat ir ties Ribiškių Didžiąja g. susidarė didžiulės spūstys.

Šia kryptimi vykstantiems nuo miesto centro link Pavilnio ar Kalnėnų rekomenduojama rinktis kitą kelią.

Pirminiais duomenimis, gaisras kilo variklio skyriuje, žmonės nenukentėjo.

Ugniagesiai ugnį numalšino, vietoje dirba tarnybos, laukiama, kol automobilis bus patrauktas.

Eismas reguliuojamas policijos pareigūnų.

