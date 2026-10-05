Nelaimė Elektrėnų mariose: apvirtus valčiai nuskendo vyras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 12.08 val. pranešta, kad Elektrėnuose, Liepų gatvėje, mariose, skęsta žmogus.
Atvykus į įvykio vietą, apie 50 metrų nuo kranto plūduriavo apvirtusi valtis. Ugniagesiams gelbėtojams neradus skenduolio buvo pasitelkti narai.
Į įvykio vietą atvykus narams, apie 30 metrų nuo kranto atstumu ir 3,5 metro gylyje ištrauktas nuskendusio vyro kūnas.
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