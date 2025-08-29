Negalia nesutrukė parvežti medalius: „Nematau nieko tokio, jeigu aš būsiu pirma, kuri bus pasauliniame reitinge“

Paralimpietė disko metikė Oksana Dobrovolskaja savo plačia šypsena ir juoku užkrečia kiekvieną. Visgi kasdienybėje sportininkė gyvena, kaip pati sako, ekstremaliomis sąlygomis – Oksana nemato, todėl visur turi judėti su balta lazdele.
Tačiau disko metikė įsitikinusi – arba pasiduodi gyvenimo iššūkiams, arba juos priimi ir su jais gyveni.
„Norėčiau priminti temą, kuri mus visus sukvietė – lyderystė ir ekstremalios sąlygos. Aš manau, kad šitos dvi sąvokos yra neatsiejamos viena nuo kitos, nes tik ekstremaliose sąlygose lyderis ir gali išaugti ir parodyti savo pavyzdžiu įkvėpimą kitiems – įkvėpti kitus sekti jo pavyzdžiu. Ir tada jis bus tikras lyderis“, – sako O. Dobrovolskaja.
Sportininkė pasakoja, kad be baltos lazdelės negali niekur išeiti, nors ir su ja ne visada išvengia kliūčių.
„Jeigu ne kosmetika, ant kaktos matytųsi dešimtys sumušimų, mano kojos yra sudaužytos – atsitrenkiu, kažkur nukrentu, bet tai yra mūsų, neregių ir silpnaregių kasdienybė.
Tai yra tos ekstremalios sąlygos, kurių mes arba išsigąstame ir sėdime namuose ir ne tik, kad nesportuojame, bet išvis negyvename gyvenimo, arba tas sąlygas priimame, suprantame, kad jos yra ekstremalios, rizikingos, bet mūsų tikslai, norai ir motyvacija yra daug stipresnės, nei tos sąlygos, kurios mums nutiko“, – kalba O. Dobrovolskaja.
Negalia jai nesutrukdė siekti tikslų. Disko metikė du kartus dalyvavo paralimpinėse žaidynėse, o savarankiškai išvykusi į vieną pirmųjų savo čempionatų iš ten parvežė sidabro medalį.
Požiūris keičiasi
Kita sportininkė, neįgaliųjų vežimėlių tenisininkė Agnieška Toločko savo aistrą atrado ne iš karto. Išbandžiusi įvairias veiklas, taip pat ir kitas sporto šakas, A. Toločko atrado tenisą. Tačiau, kaip pati sako, „neužsikabino“.
2019 m., baigusi mokslus, ji vėl pabandė žaisti tenisą ir taip prasidėjo jos, kaip sportininkės, karjera. O tuomet – varžybos ir Lietuvai parvežti medaliai.
Paklausta, ar sunkias akimirkas neįgaliųjų gyvenime dažniau lemia aplinka, ar psichologiniai barjerai, A. Toločko nedvejoja: „Aš manau, kad tai yra labiau psichologiniai barjerai. Ar man taip buvo? Ne. Net jeigu ir sugalvodavau sau kažkokią veiklą ir ji nebūdavo Lietuvoje.“
„Lauko tenisą (neįgaliųjų vežimėlių tenisą – red. past.) šiuo metu profesionaliai žaidžia du žmonės. Jeigu tokio sporto nėra, aš nematau nieko tokio, jeigu aš būsiu pirma, kuri bus pasauliniame reitinge“, – tikina tenisininkė, kurios didžiausias tikslas – patekti į paralimpines žaidynes.
Abi sportininkės pastebi, kad nuo tada, kai buvo paauglės ir pradėjo sportuoti, daug kas pasikeitė, o labiausiai – požiūris į neįgaliųjų sportą. Tiesa, lietuviai dar turi daug ko pasimokyti iš kitų šalių, o labiausiai pažengusiais laikomis skandinavai.
TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė prisimena, kad prieš 20 metų, pradėjus „Išsipildymo akciją“, lietuviams labiausiai rūpėjo našlaičiai ir kiti likimo nuskriausti tautiečiai. Jiems gyventojai noriai aukojo.
Tuo metu skandinavai, kurie bendradarbiavo su TV3 žiniasklaidos grupe, pasiūlė transliuoti kampaniją su kvietimu aukoti nukentėjusiems nuo cunamio Azijoje. Anot L. Blaževičiūtės, tuo metu reakcija į šią kampaniją Lietuvoje buvo lygi beveik nuliui.
„Kalbėjome, o kaip mes paaiškinsime Lietuvos žmonėms, kad Šri Lankoje kažkas kažką nugriovė? Ir iš tikrųjų, įsitraukimas į tą kampaniją praktiškai nieko nedavė“, – prisimena TV3 generalinė direktorė.
„Dabar po 20 m. turime tikrai ne vieną projektą ir mes matome, kaip yra pasikeitęs žmonių sąmoningumas, kiek yra realaus rūpesčio tam, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje“, – sako L. Blaževičiūtė.
Visa pokalbių programa:
