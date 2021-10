Šilalės rajone susidarė neeilinė situacija. Rajone jau kelis mėnesius nėra paskiriamas vicemeras, dėl to savivaldybei gresia tiesioginio valdymo įvedimas. Be to, pirmadienį rajono taryba nusprendė iš einamų pareigų nušalinti savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją. Vietiniai politikai pykstasi, meras ir valstiečiai kaltina konservatorius sukėlus chaosą bei išbalansavus savivaldybės darbą, o konservatoriai atšauna, kad merui reikėtų nusiimti karūną.