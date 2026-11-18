Kadangi G. P. prisipažino padariusi jai inkriminuotą veiką, byla užbaigta supaprastintu procesu, baudą ji turės sumokėti per vienerius metus, pranešė prokuratūra.
Neapykantą prieš ukrainiečius kursčiusi moteris nubausta 1,7 tūkst. eurų bauda
Byloje nustatyta, kad gegužės mėn. G. P., naudodama jai priklausančią socialinio tinklo „TikTok“ paskyrą, darydama tiesiogines transliacijas žiūrovams, viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš ukrainiečius dėl jų tautybės ir socialinės padėties.
Teismas nusikalstamais pripažino transliacijų metu G. P. pasisakymus, kuriais ji viešai kaltino ukrainiečius neva jie kariauja dėl žemės trupinėlio, dėl to kiršina žmones, skleidė priešiškas idėjas, kad ukrainiečiai daro invaziją ir yra okupavę Lietuvą ir pan.
Teismas konstatavo, kad moters veiksmų tęstinumas, pasisakymų dažnumas bei sistemingumas rodo, kad ji norėjo taip veikti ir to siekė, t. y. veikė tiesiogine tyčia.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai.
Teismo baudžiamasis įsakymas apskųstas nebuvo ir jau yra įsigaliojęs.
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