Navickienė nepasakoja apie skrydį į Dubajų, bet VSD turėtų žinoti daugiau

Ministrė tai vadina klaida ir teisinasi, kad kai kurių aplinkybių negali net paklausti savo vyro – esą jis išvykęs į kelionę motociklu ir ji jam paskambinti bijo.

Monika Navickienė dar trečiadienį vakare feisbuke pranešė, kad atsistatydina iš ministrės pareigų. Ir ketvirtadienį ryte pakvietė į spaudos konferenciją.

Pavadino žmogiška klaida

Nors jau kelias savaites ji teisinasi dėl to, kad vyras verslauja drauge su už finansines aferas nuteistu Vilhelmu Germanu, bet iki šiol savo atsakomybės kratėsi. Vis tik paskutiniu lašu tapo nuslėptas faktas, kad Navickienė pernai su šeima skrido atostogauti į Dubajų, privačiu lėktuvu. Ir atostogos jai nieko nekainavo.

„Matydama visas aplinkybes jau šiandien pripažįstu, kad tai buvo žmogiška klaida, kurios niekada nekartočiau“, – kalbėjo M. Navickienė.

Kaip skelbia apie kelionę išsiaiškinęs portalas „15min“, Navickienė su šeima į Dubajų skrido prabangiu privačiu lėktuvu. Kompanija, iš kurios nuomotas lėktuvas, nurodo, kad skrydis iš Vilniaus į Dubajų šiuo orlaiviu kainuoja apie 70 tūkst. eurų.

„Už buvimą Dubajuje, kur jūs apsigyvenote, kas mokėjo, kieno šeima? – Reikėtų paklausti mano sutuoktinio, to negaliu atsakyti, nes nežinau. – Jūs nesitikslinote su sutuoktiniu šitų dalykų? – Ne, nesitikslinau, nes jis šiuo metu yra išvykęs ir nepasiekiamas“, – žurnalistams atsakinėjo atsistatydinusi ministrė.

Nors politinė padangė dreba ir pačios Navickienės karjera byra, ji sako, kad net ir dabar su vyru nepasikalba – dėl to neva ir nežino, kas mokėjo už atostogas, kas per žmonės, su kuriais jis dirba.

„Išvykęs į kelionę motociklu. Ilgą. – Be telefono? – Bijau skambinti, žinote, jeigu vairuoja...“ – dėstė M. Navickienė.

Dar vakar konservatorių prezidiumas oficialiai išreiškė pasitikėjimą Navickiene ir visą skandalą įvardijo, kaip politinių oponentų bandymą ministrę juodinti prieš rinkimus. Bet paaiškėjo, kad apie privatų skrydį už svetimus pinigus ministrė slėpė ir nuo partiečių.

„Aš grįžusi iš komandiruotės su ja norėjau pasitikslinti tam tikras detales, jas vakar pasitikslinau, tai buvo detalės apie šitą išvyką į Dubajų, jų man pakako ir mes sutarėme, kad tos detalės ministrei trukdys dirbti ir ministrė parašė prašymą“, – teigė premjerė Ingrida Šimonytė.

Ieško kaltų

Kol Navickienė konferencijoje bandė atsakinėti į klausimus, šiandien ryte Šimonytė jau keliavo pas Nausėdą. Nors turėjo eiti su kandidatu į švietimo ministrus, bet nuvyko iš karto ir su dekretu dėl Navickienės.

„Jeigu ministrė apeliuoja į tai, kad yra žmogiškos klaidos, aš sakyčiau taip, yra dvi klaidų rūšys: paprastos klaidos ir prabangios klaidos. Tai Monika Navickienė pasirinko prabangių klaidų kelią ir už tai privalo atsakyti“, – rėžė prezidentas Gitanas Nausėda.

Navickienė pastaruoju metu vadovavo 2 ministerijoms – Socialinės apsaugos ir darbo, bei Švietimo, mokslo ir sporto. Dabar šioms ministerijoms laikinai vadovaus finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Konservatoriai atsisuko į saugumo departamentą, nes jis informaciją apie skrydžius ir keleivius žino. Žino ir kas už kokios bendrovės stovi. O neseniai patys konservatoriai su vadinamojo pranešėjo istoriją gerokai „apdaužė“ saugumiečius.

„Saugumas, be abejo, matome iš jo vadovo reakcijos po to tyrimo, tai, aš manau, mielai įgeltų konservatoriams, bet iš to negali daryti išvados, kad taip ir įvyko. – Bet paneigti irgi negalime kol kas? – Šiuo atveju tinka tas posakis, negalime nei patvirtinti, nei paneigti“, – svarstė Konservatorių frakcijos narys Jurgis Razma.

