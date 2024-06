Navickienė nemato priežasčių trauktis iš posto

Ji teigia nematanti jokios „viešojo ir privataus intereso konflikto regimybės“.

„Kol kas nematau ne tik kažkokios rizikos dėl viešųjų ir privačių interesų (konflikto – BNS) ar dėl pačių viešųjų pirkimų, ar netgi regimybės, kad būčiau kažkokioje vietoje supainiojusi savo viešuosius ir privačius interesus. To niekada nebuvo ir negalėjo būti“, – antradienį Seime žurnalistams sakė M. Navickienė.

„Niekada nesame turėję jokio viešojo pirkimo ar pasirašytos sutarties su bendrove, kurioje anksčiau dirbo mano sutuoktinis. Jis joje net nebedirba“, – teigė ministrė.

M. Navickienė antradienį darkart patikino nežinojusi apie rizikas, susijusias su V. Germanu. Tokios informacijos, pasak ministrės, greičiausiai neturėjo ir jos sutuoktinis Mindaugas Navickas, dirbęs „Foxpay“ valdyboje ir trumpai jai vadovavęs.

„Mano vyras su akcininke I. Trinkūnaite dirbo drauge „Foxpay“. Tikrai negaliu komentuoti to, ką žinojo mano sutuoktinis, tačiau daugelis aplinkybių, kurios yra tyrimuose, jam taip pat yra naujos“, – kalbėjo ministrė.

M. Navickienė BNS antradienį pripažino dėl V. Germano pernai rudenį gavusi „pirmas indikacijas iš tam tikrų užklausų“.

Ji pakartojo, kad su I. Trinkūnaitės aplinka paskutinį kartą bendravo prieš metus: „Per tuos metus kontakto neturėjau. Bet vis tiek tai yra vyro brolio žmonos sesers šeima.“

Portalas „15min“ skelbė, kad už sukčiavimą kalėjęs V. Germanas (buvęs Vilius Židelis) figūruoja su „Foxpay“ susijusios „iSun“ grupės veikloje. „iSun“ steigėja, valdybos pirmininkė bei vienintelė „Foxpay“ savininkė yra I. Trinkūnaitė.

Įmonei „Foxpay“ 2023 metų pabaigoje – šių metų metų pradžioje vadovavo bei jos valdyboje dirbo M. Navickas, tačiau į viešumą iškilus informacijai apie įmonės atžvilgiu atliekamus tyrimus, praėjusią savaitę jis nutarė iš bendrovės pasitraukti.

Premjerė Ingrida Šimonytė pirmadienį LRT televizijai sakė jau turinti M. Navickienės atsakymus apie jos ryšius su V. Germanu, juos žada vertinti.

Šalies vadovas Gitanas Nausėda pirmadienį BNS perduotame komentare teigė, kad nuo M. Navickienės bei atsakingų institucijų atsakymų priklausys ir „atsakymas dėl tolesnės ministrės ateities“.

Vyriausybė praėjusį penktadienį BNS patvirtino turinti išvadą dėl I. Trinkūnaitės neatitikties nacionalinio saugumo interesams, tačiau jos neviešina.

Lietuvos bankas (LB) atlieka „Foxpay“ ir jos savininkės veiklos patikrinimą, atskirą patikrinimą generalinės prokurorės nurodymu atlieka ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi Seimo narės Agnės Širinskienės užklausą, kol kas renka informaciją ir vėliau spręs, ar pradėti konkurso vertinimą.

Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad „Foxpay“ 2022 metais laimėjo Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkursą aptarnauti atsiskaitymus per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkst.