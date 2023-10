Navickienė, Anušauskas, Saudargas apsisprendė nedalyvauti konservatorių kandidato į prezidentus rinkimuose

„Aš manau, kad jeigu premjerė eina į rinkimus, tai, be abejonės, aš tikrai į atrankinius turus nepretenduoju“, – trečiadienį Vilniuje žurnalistams sakė A. Anušauskas.

Jis tvirtino kolegas anksčiau įspėjęs, kad kandidatuojant premjerei Ingridai Šimonytei jis pirminiuose partijos rinkimuose nedalyvausiantis, nepaisant to, kad jo reitingai aukštesni nei Vyriausybės vadovės.

„Aš taip nesureikšminu reitingų, žinot politikoje (...) vienas plius vienas ne visada lygu dviem, gali būti ir priešingai, čia veikia kiti dėsniai. Manau, kad matant įvairius skaičiavimus, reitingus, kartais jie pervertinami“, – teigė A. Anušauskas.

Apie nedalyvavimą pirminiuose kandidato rinkimuose trečiadienį pranešė ir M. Navickienė.

„Priėmiau sprendimą nekandidatuoti vidiniuose Tėvynės sąjungos rinkimuose siekiant nominacijos dalyvauti prezidento rinkimuose. Tikrai remsiu, palaikysiu premjerės I. Šimonytės kandidatūrą šiuose rinkimuose“, – BNS sakė M. Navickienė.

Anot jos, I. Šimonytė yra stipriausia partijos kandidatė per prezidento rinkimus, be to, ji sulaukė didžiausio skyrių pasitikėjimo.

Seimo vicepirmininkas P. Saudargas BNS sakė, kad jo sprendimą nesiekti nominacijos taip pat lėmė premjerės dalyvauti pirminiuose partijos rinkimuose.

„Manau, kad Ingridos Šimonytės apsisprendimas tapti TS-LKD kandidate prezidento rinkimuose yra stiprus žingsnis. Politika yra komandinis darbas. Siekiant politinių pozicijų, svarbu ne tik „aš noriu“, bet ir tai, ar tave ten mato žmonės, ar palaiko bendraminčiai. Todėl privalau įvertinti tai, kad į Europos Parlamentą mano kandidatūrą iškėlė net 45 skyriai (į prezidentus – 41)“, – teigė politikas.

Jis sakė apsisprendęs kandidatuoti į Europos Parlamentą.

„Manau, kad ant dviejų kėdžių vienu metu sėstis negerai“, – pridūrė jis.

Anksčiau tokį pat sprendimą dėl prezidento rinkimų paskelbė partijos lyderis, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Tuo metu premjerė Ingrida Šimonytė pranešė, kad varžysis dėl TS-LKD kandidato į prezidentus nominacijos.

„(...) taip, išbėgsiu į aikštelę TSLKD primariuose. Kodėl? Na, 60+ skyrių nominacija įpareigoja“, – savo paskyroje „Facebook“ trečiadienį informavo Vyriausybės vadovė.

„Motyvų daug ir įvairių, bet sudėjus viską į vieną mintį – noriu, kad nuosaikūs, proeuropietiškos dešinės Lietuvos piliečiai tikrai turėtų už ką įmesti balsą“, – tvirtino ji.

Pretendentus, pasiryžusius kovoti dėl valdančiosios TS-LKD kandidato į prezidentus nominacijos, trečiadienį tvirtins partijos prezidiumas. Prieš tai juos siūlė partijos skyriai ir bendruomenės.

Partijos duomenimis, I. Šimonytės kandidatūrą pasiūlyta siūlyta 66 kartus, G. Landsbergio – 64, M. Navickienės – 62, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno – 54, krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko – 42, Seimo vicepirmininko Pauliaus Saudargo – 41 kartą.

Numatoma, kad šių metų lapkričio 11 ir 12 dienomis TS-LKD organizuos atvirus pirminius kandidatų į prezidentus rinkimus. Juose galės balsuoti partijos nariai ir jos rėmėjai.

Lietuvoje prezidento rinkimai vyks 2024 metų pavasarį. Visuomenės apklausų duomenimis, dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda juose yra ryškiausias favoritas, į populiariausiųjų trejetą taip pat patenka advokatas Ignas Vėgėlė ir premjerė I. Šimonytė.

G. Nausėda ir I. Vėgėlė sprendimus dėl dalyvavimo rinkimuose žada paskelbti vėliau šiemet.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga rinkimuose kelia buvusį sveikatos apsaugos ministrą, Seimo narį Aurelijų Verygą, apie kandidatavimą paskelbė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, jį remia Lietuvos regionų partija.