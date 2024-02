Navickas: su lenkais tikrinsime iš Ukrainos vežamų grūdų kiekius

Lenkijos ūkininkams ketinant savaitę blokuoti kelią Lietuvos-Lenkijos pasienyje, Lietuvos žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas sako, kad į šiuos ūkininkų veiksmus būtina žiūrėti rimtai. Be to, anot jo, kartu su lenkais norima patikrinti, ar sutampa iš Ukrainos per Lenkiją į Lietuvą vežamų grūdų kiekis.