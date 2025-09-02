Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos raginimas „Norinčiųjų koalicijai“: reikia eiti į kitą lygį, ne vien keistis nuomonėmis

2025-09-02 16:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 16:38

Vakarų lyderiams jau kurį laiką žadant saugumo garantijas Kyjivui, prezidentas Gitanas Nausėda „Norinčiųjų koaliciją" ragina pradėti planuoti konkrečius darbus dėl galimo taikdarių siuntimo į Ukrainą. 

Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Prezidentūroje

Vakarų lyderiams jau kurį laiką žadant saugumo garantijas Kyjivui, prezidentas Gitanas Nausėda „Norinčiųjų koaliciją“ ragina pradėti planuoti konkrečius darbus dėl galimo taikdarių siuntimo į Ukrainą. 

2

Europos valstybių vaidmuo tampa svarbus, mes esame tie, kurie galime realiai užtikrinti garantijas Ukrainai. Svarbiausia, kad mes galime užtikrinti taikos palaikymą, jeigu visgi tas taikos susitarimas būtų pasiektas“, – žurnalistams Suomijoje teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma, kad Rusija nenorės sutikti, kad būtų taikos palaikymo pajėgos iš valstybių, kurias ji laiko priešiškomis. Nepaisant to, manau, kad reikia tai daryti. Tačiau reikia ir toje mūsų „Norinčiųjų koalicijoje“ eiti į kitą lygį ir ne vien keistis nuomonėmis, bet ir labai konkrečiai planuoti darbus, planuoti pajėgumus ir indėlį, kuriuo kiekviena valstybė yra pasirengusi prisidėti“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta anksčiau, Vakarai jau kurį laiką diskutuoja apie galimą Europos šalių karių siuntimą į Ukrainą. Šalies vadovas anksčiau teigė, jog kol kas ankstyva pasakyti, ar tarp „Norinčiųjų koalicijos“ valstybių pajėgų bus ir Lietuvos kariai. Vis tik, šalies vadovo teigimu, Vilnius yra pasirengęs prisidėti prie Ukrainos saugumo garantijų užtikrinimo.

Tuo metu laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tvirtino, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti pajėgas į Ukrainą, jei karą sukėlusi Rusija nutrauks ugnį, o sąjungininkai susitars dėl pastarosiomis dienomis žadamų saugumo garantijų Kyjivui.

Savo ruožtu premjere paskirta socialdemokratė Inga Ruginienė sako dar neturinti aiškios pozicijos dėl karių siuntimo į Ukrainą. Tiesa, ji pažymi, jog Lietuvos pagalba Kyjivui neabejotinai yra labai svarbi.

