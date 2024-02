Nausėdos pergalė rinkimuose gali sukelti dar nematytų problemų Šimonytės Vyriausybei: įspėja dėl bręstančio konflikto

Visuomenės apklausų lyderiui dar penkiems metams tapus Daukanto aikštės rūmų šeimininku, premjerė turės grąžinti Vyriausybės įgaliojimus ir iš naujo formuoti kabinetą. Tai gali būti eilinis formalumas, nes I. Šimonytė gali siūlyti prezidentui tvirtinti tą patį ar vos kiek pakoreguotą ministrų sąstatą.

Visgi, šioje situacijoje, svarsto E. Gentvilas, G. Nausėda gali pasinaudoti proga „atsilyginti“ konservatoriams už tai, kad beveik visos savo kadencijos metu neturėjo ramybės. Dėl to, prognozuoja Seimo narys, ne kartą ir užuominomis, ir atvirai apie konservatorių provokacijas kalbėjęs prezidentas gali būti itin kritiškas, vertinant teikiamas ministrų kandidatūras, ir taip trukdyti I. Šimonytei operatyviai užbaigti Vyriausybės darbus iki Seimo rinkimų.

„Įsivaizduokime, kas laukia mūsų šią vasarą – prezidentas, tikėtina, Nausėda vėl duoda priesaiką ir Vyriausybė turi atsistatydinti. Ir tada Seimas paveda, pavyzdžiui, Šimonytei vėl suformuoti Vyriausybę, pateikti Vyriausybės programą ir ateiti į Seimą, gauti pritarimą“, – aiškino E. Gentvilas.

„Šimonytė, reformuodama Vyriausybę, gauna galimybę keisti ministrus arba palikti tuos pačius – ji tas personalijas turės derinti ir su prezidentu“, – pažymėjo jis.

E. Gentvilas: Nausėda „tikrai nepasigailės Šimonytės“

Tokioje situacijoje, prognozavo dešimtmečius politikos procesus stebėjęs liberalas, naują piliečių mandatą įgijęs prezidentas gali pasinaudoti proga „atsiskaityti“ su dešiniųjų lyderiaujama Vyriausybe dėl visų nesutarimų, kilusių pastarosios kadencijos metu. Ir, svarsto E. Gentvilas, G. Nausėda šioje situacijoje gali besti pirštu ne tik į besitęsiančius ginčus su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu – prezidentas gali prisiminti ir COVID-19 pandemijos metu tvyrojusias įtampas su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu ar „čekiukų“ skandale įsivėlusius finansų ministrę Gintarę Skaistę ir kultūros ministrą Simoną Kairį.

„Pas prezidentą – kaip pas tigrą į narvą – ateina Šimonytė ir sako: prezidente, suderink ministrų figūras, mes pasirengę tęsti darbą iki Seimo rinkimų, iki kurių bus likę pustrečio mėnesio. Man atrodo, kad čia prasidės spektakliai“, – svarstė jis.

„Mes matome tą konfliktą, kuris vyksta tarp konservatorių ir Nausėdos. Jeigu perkeliame jį į tą situaciją, kai Nausėda ką tik gavęs tautos pritarimą antrai kadencijai – jis tikrai nepasigailės Šimonytės. Jis prisimins visą šią kadenciją ir savo santykius su konservatoriais“, – neabejojo parlamentaras.

Prognozuoti, kad tvirtinant naują Ministrų kabinetą G. Nausėda laikysis gerokai griežtesnės pozicijos, leidžia paties prezidento išreikštos simpatijos jį rinkimuose parėmusiems socialdemokratams, pastebi E. Gentvilas. Seimo narys primena – Daukanto aikštės rūmų vadovas aiškiai deklaravo, kad su kairiųjų valdančiąją dauguma mato galimybes bendradarbiauti ir „keisti politinės kultūros aksiomą“.

Be to, primena jis, prezidentas be jokios aiškios priežasties užtruko tvirtinant I. Šimonytės ministrus ir 2020 m. Tad, tęsė liberalas, jeigu po premjerei nesėkmingų prezidento rinkimų ji ves konservatorių sąrašą į Seimą, G. Nausėda sieks silpninti dešiniųjų pozicijas ir „priekabiai žiūrės į teikiamą ministrų sąrašą“.

„Tikėtina, kad Šimonytė bus konservatorių sąrašo vedlė Seimo rinkimuose. Turbūt, taip visi suprantame. Įsivaizduokime civilizacijų konfliktą“, – kalbėjo politikas.

„Prezidentas bandys išnaudoti tą į jo narvą atėjusią moterį – kaip ją sumenkinti, kaip susilpninti konservatorius prieš Seimo rinkimus“, – samprotavo E. Gentvilas.

Jeigu prezidentas trukdys formuoti kabinetą, I. Šimonytė gali ir nesiterlioti

Kaip klostytųsi politinės realijos ir į ką išvirstų Daukanto aikštės bei Vyriausybės konfliktas, jeigu prezidentas iš tiesų laikytųsi griežtos pozicijos ir itin priekabiai vertintų I. Šimonytės teikiamas ministrų kandidatūras, E. Gentvilas nesiėmė prognozuoti. Jis neatmetė, kad įgaliojimų grąžinimas gali įvykti ir be didelių trikdžių.

„Toliau prognozuoti aš nenoriu. Gali būti, kad viskas labai konstruktyviai įvyks ir Vyriausybė dirbs iki Seimo rinkimų. Bet gali būti, kad ne viskas bus labai konstruktyviai“, – nė vieno iš scenarijų neatmesdamas sakė Seimo narys.

Visgi, šių numanomų įtampų kontekste, svarsto liberalas, gali iškilti ir dar vienas scenarijus – I. Šimonytė gali išvis atsisakyti formuoti Ministrų kabinetą.

„Jeigu prezidentas trukdys skubiai, operatyviai suformuoti naują Ministrų kabinetą, kuris dirbs tik kelis mėnesius iki naujos Vyriausybės susidarymo – tai Šimonytė gali ir nesiterlioti“, – kalbėjo parlamentaras, nesileisdamas į tolimesnes prognozes ir pakartodamas, kad šalyje „susiklostys tokia konstitucinė situacija, galinti pagimdyti didesnį konfliktą“.

Kaip numato įstatymas, Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus, kai išrenkamas prezidentas. Įgaliojimai laikomi grąžintais, kai ministras pirmininkas įteikia šalies vadovui raštišką pareiškimą. Savo ruožtu prezidentas paveda jai eiti pareigas tol, kol bus gauti nauji Seimo įgaliojimai ir bus suformuotas nauja Ministrų kabinetas.

Lietuvos prezidento rinkimai vyks šių metų gegužės 12 d.