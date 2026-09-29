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Nausėdos patarėjas: prezidentas pateisintų 3 proc. viršijantį deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai

2026-09-29 08:40 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 08:40
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Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3 proc. viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai.

Nausėdos patarėjas: prezidentas pateisintų 3 proc. viršijantį deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3 proc. viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai.

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„Prezidento nuomone, geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose (3 proc. viršijantį – BNS) fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą“, – Žinių radijui antradienį sakė patarėjas Vaidas Augustinavičius.

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„Saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas“, – pridūrė jis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose.

Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos Komisija, nes ši supranta NATO rytiniame sparne esančių šalių iššūkius.

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„Tikrai galima kalbėti apie tai, kad tos gynybos išlaidos tai yra laikina, kontroliuojama investicija, kuri iš esmės ilgalaikiu laikotarpiu neturės ypatingos neigiamos įtakos fiskalinei politikai“, – kalbėjo V. Augustinavičius.

BNS rašė, jog Lietuva ketina iki 2030 metų gynybai skirti ne mažiau 5 proc. bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui.

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