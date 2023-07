Nausėda: „Wagner“ atsiradimas Baltarusijoje didina nesaugumą, Lietuva stebi padėtį

„Net ir tai, kad jie galbūt bus panaudoti Afrikoje, situacijos iš esmės nekeičia turint galvoje, kad Baltarusija yra pakankamai nedidelė valstybė, pakeisti planus ir permesti juos prie vakarinių sienų tikrai yra kelių valandų klausimas“, – Briuselyje pirmadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

Taip G. Nausėda sureagavo į stebėtojų pranešimus, kad į stovyklą Baltarusijoje atvyko „Wagner“ kovotojų kontingentas – mažiausiai 60 įvairių automobilių.

G. Nausėda priminė jau anksčiau įspėjęs apie grėsmes, Baltarusijos vadovui Aliaksandrui Lukašenkai pareiškus, kad Minskas ruošia infrastruktūrą 8 tūkst. „Wagner“ samdinių.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, Baltarusijos keliamos grėsmės įvardintos ir Vilniaus NATO viršūnių susitikime priimtame komunikate, Valstybės gynimo taryba nusprendė sustiprinti žvalgybos pajėgumus pasienyje su Rusija, atnaujino valstybės sienos priedangos planą.

„Šiandien to pakanka. Be jokios abejonės, toliau atidžiai stebėsime situaciją ir, jeigu reikės sprendimų, be jokios abejonės, juos priimsime kaip įmanoma greičiau“, – kalbėjo prezidentas.