Nausėda: Trumpas nori taikos, kuri būtų naudingiausia JAV

„Nesakyčiau, kad kalbame apie tokius dalykus (suokalbį tarp D. Trumpo ir V. Putino – BNS), taip, prezidentas D. Trumpas nori taikos, kuri būtų naudingiausia Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – TV3 Žinioms penktadienį sakė G. Nausėda.

„Čia gali būti išskaičiavimas, kad taika būtų pasiekta kaip galima greičiau, kad Ukraina turėtų priimti tas sąlygas, kurios jai yra primetamos, ukrainiečiai turi kiek kitokį požiūrį į šitą procesą, todėl suokalbiams vietos nebūtų, nes trečioji šalis nesutiktų su tokiomis sąlygomis“, – teigė jis.

Taip G. Nausėda kalbėjo Vašingtonui ir Maskvai užmezgus dialogą dėl karo Ukrainoje pabaigos.

„Nebus jokio Trečiojo pasaulinio karo, manau, kad tikrai pozicija pagrindinių konflikte ar jo verpetuose atsidūrusių valstybių tikrai nėra tokia, kad išprovokuotų Trečiąjį pasaulinį karą, bet situacija nėra paprasta“, – kalbėjo prezidentas.

Anot jo, Vakarams reikės „rimtai padirbėti“ vasarą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Hagoje, kad iš jo būtų galima „išeiti aukštai pakelta galva“.

„Pasakytume, (...) kad nepaisant niūrių pranašysčių, sustiprėjome“, – teigė jis.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas D. Trumpas kalbėjosi telefonu su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, šią savaitę Saudo Arabijoje įvyko JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministrų derybos dėl taikos Ukrainoje. Tai pirmas toks amerikiečių ir rusų pareigūnų susitikimas nuo plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį.

ES primygtinai reikalauja, kad per bet kokias derybas svarbią vietą turi užimti ir Ukraina, ir Europa.

Anot G. Nausėdos, siekiama rasti sprendimą, kuris patenkintų visas tris puses – Ukrainą, Rusiją ir JAV.

„Tačiau šiuo metu nematau, kad, pavyzdžiui, Rusijos ir Ukrainos pozicijos taikos sudarymo sąlygomis galėtų sutapti, manau, kad vis dėlto pasiekti taiką nereiškia patenkinti visas Putino užgaidas, toks taikos modelis nereikštų agresijos sustabdymo, nes tai būtų traktuojama kaip Putino pergalė ir padrąsinimas, sukaupus jėgas, šiek tiek pailsėjus, atstačius pajėgumus, pulti vėl“, – kalbėjo prezidentas.

„Prasidėjo derybos, jų metu naudojami įvairūs elementai, tarp jų ir propagandiniai, šou elementai, atsiranda tiek informacijos, tiek dezinformacijos“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, per kelias dienas po to, kai Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis atmetė susitarimą dėl naudingųjų iškasenų, D. Trumpas išvadino jį „diktatoriumi be rinkimų“, o Ukrainos vadovas perspėjo, kad JAV prezidentas gyvena Rusijos dezinformacijos burbule.