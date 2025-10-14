Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda sureagavo į incidentą Estijoje

2025-10-14 14:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 14:41

Sekmadienį Estijai uždarius per Rusijos teritoriją einantį kelio ruožą dėl jame pastebėtų ginkluotų karių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuvos pasienyje grėsmės lygis nėra padidėjęs. Anot jo, tai patvirtina turimi šalies tarnybų duomenys.

Nausėda atvirai apie situaciją Ukrainoje: „Nematau šviesos tunelio gale“ (nuotr. SCANPIX)

Sekmadienį Estijai uždarius per Rusijos teritoriją einantį kelio ruožą dėl jame pastebėtų ginkluotų karių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuvos pasienyje grėsmės lygis nėra padidėjęs. Anot jo, tai patvirtina turimi šalies tarnybų duomenys.

REKLAMA
0

„Aš turiu mūsų tarnybų duomenis ir vertinimus. Šitoje vietoje norėčiau nuraminti žmones,  bendras rizikos lygis nėra padidėjęs. Pratybos, kurios vyksta Baltarusijos teritorijoje, nesiskiria ženkliai nei savo apimtimi, nei pobūdžiu nuo tų pratybų, kurias mes esame matę praeityje“, – antradienį Akmenės rajone žurnalistams teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis komentavo sekmadienį incidentą, kada Estijos kelio ruože, einančio per Rusijos teritoriją, buvo užfiksuoti septyni kaukėti asmenis su karinėmis uniformomis ir ginklais.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos prezidentas pripažįsta, kad situacija pasienyje šiuo metu ganėtinai įtempta, tačiau, pasak G. Nausėdos, ji tokia yra jau kurį laiką.

REKLAMA

„Dinamikos požiūriu ji nėra smarkiai pablogėjusi. Dėl tos priežasties mūsų tarnybos konstatuoja grėsmės lygį kaip tokį patį – normalų, kaip ir buvo anksčiau“, – nurodė G. Nausėda.

ELTA primena, kad sekmadienį Estijos pasienio apsaugos tarnyba pranešė pastebėjusios ginkluotus karius prie šalies kelio ruožo, einančio per Rusijos teritoriją. Reaguodami į šį įvykį, EStijos pasieniečiai taip vadinamojoje Satsėje eismą uždarė.

Per šią juostą 1 kilometro ruožu eina Estijos kelias, kuriuo galima važiuoti be papildomo leidimo nesustojant. Estijos pasienio apsauga šioje teritorijoje įgaliojimų neturi, o Rusijos valdžios institucijos panorėjusios gali stabdyti ir patikrinti vairuotojus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų