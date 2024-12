Nausėda naują Vyriausybę vadina pajėgesne, konservatoriai sako – „sovietinis naftalinas“

Kiti konservatoriai sako, kad reikia sulaukti pirmųjų darbų, o Vyriausybės programa rodo, kad darbai bus panašūs, kaip ir dešiniųjų.

Tiesa, Seime skambėjo ir nuomonės, kad naujasis ministrų kabinetas yra kaip sovietinis naftalinas ir netgi neturintis pakankamai proto, kad galėtų kardinaliai keisti šalies politiką.

Ministrų kabinetas pirmą kartą susirinko drauge ir užėmė vietą Seime. Tiesa, dvi kėdės vis dar laisvos – Žemaitaitis su Palucku derina naujus kandidatus į Aplinkos ir Teisingumo ministerijas. Paluckas su kandidatais jau susitiko.

„Neblogas įspūdis, bet kol kas neskubėsiu, padarysime gilesnę analizę įgūdžių ir kompetencijų“, – kalbėjo premjeras Gintautas Paluckas.

Vis tik net ir nepilnos sudėties Vyriausybė vakar iš prezidento sulaukė komplimentų.

„Ši Vyriausybės dalis, kokią jau turime, lyginant ministrus pagal portfelius su ankstesniąja Vyriausybe, atrodo netgi pajėgesnė, negu ankstesnioji Vyriausybė“, – komentuoja Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Tai yra didžiulis prezidento įvertinimas avansu, pasitikėjimo kreditas, aš jį labai vertinu. — O jūs pajėgesni, jūs taip jaučiatės? — Laikas parodys, ir darbai parodys“, – sako Paluckas.

„Žiūrėkit, prezidentas yra ketvirtasis koalicijos partneris, tai, turbūt, man nereikia kažkaip šitų dalykų specifiškai komentuoti. Manęs jis nenustebino, nes šie rinkimai buvo ypatingi tuo, kad mes, turbūt, pirmą kartą turėjome taip aktyviai rinkiminėje kampanijoje dalyvaujantį valstybės vadovą, kuris pagal Konstituciją turėtų bent jau stengtis būti visiems lygiai teisingas, akivaizdu, kad nepavyko“, – sako laikinoji Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Pagyros konservatorių nesužavėjo

Tiesa, valdantieji, kaip ir Paluckas, džiūgautis dėl tokių prezidento pagyrų neskuba.

„Aš, bent jau asmeniškai, jaučiu labai didelę atsakomybę, tai reiškia, yra uždėtas pasitikėjimo rezervas, kurio iššvaistyti tikrai nesinorėtų“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

„Patenkinti po tokių pagiriamųjų žodžių? — Ką reiškia, iš pradžių pagiriami, laukite sausio 1 dienos, kai švieslentėje užsidegs dyzelio kaina 20 centų brangesnė, kai sausio pabaigoje, vasario pradžioje gaus be lengvatos šildymą, aš pažiūrėsiu kiek čia tos euforijos pas visus mūsų valdančiojoje daugumoje bus. Pusė eisime su nosim nukabintom“, – kalba „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Tiesa, Nausėdos pagyros konservatorių flango nesužavėjo.

„Bandau rinkti diplomatinius terminus. Gal taip pasakysiu: praeita Vyriausybė buvo ateities Lietuvos Vyriausybė, jaunos kartos Vyriausybė. Ši Vyriausybė, na, gal su kai kuriom išimtim, nenorėčiau čia jų vardinti, bet yra sovietinis naftalinas. Aš jaučiuosi, kaip 30–40 metų atgal“, – dalijasi Konservatorių frakcijos narys Žygimantas Pavilionis.

Žada palaukti atliktų darbų

Kadenciją baigiantys ministrai prezidento pasisakymą komentuoja atsargiai. Sako – verčiau palaukti ir pažiūrėti padarytus darbus. Ir tada vertinti.

„Na, tas teiginys, jis iš principo prieštarauja pačiai išreikštai tezei, nes patvirtinta Vyriausybė yra be 2 ministrų. Tai jinai jau yra ne tokia pajėgi, jeigu pradedama lyginti dalykus tarpusavyje“, – teigia buvęs kultūros ministras Simonas Kairys.

„Man tik klausimas yra, ką gerbiamas prezidentas galvoja apie tą pajėgumą, kaip jis jį supranta“, – sako buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

„Aš galvoju, kad šiek tiek per ankstyvas įvertinimas, be to, kad Vyriausybė nesuformuota iš karto, ir pirmas toks atvejis, kada jinai nepilna, tai irgi rodo, kaip ta bus kokybė, jeigu dar ir kiekybės nėra“, – tikina buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

„Man, tiesą sakant, vienodai rodo“, – sako laikinoji finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Tiesa, dešinieji pastebi, kad Vyriausybės programa nėra labai priešinga politikai, kurią vykdė darbą baigiantis ministrų kabinetas.

„Valstybė funkcionuos toliau, jie yra tiesiog per silpni intelektualiai ką nors iš tikrųjų pakeisti. Jie neturi vizijos kitos“, – tikina Konservatorių frakcijos narys Matas Maldeikis.

Maišo su žemėmis

Matas Maldeikis sako, kad naujai valdžiai drastiškai nekeičiant dešiniųjų vykdytos politikos – jų rinkėjai lieka apgauti.

„Žmogus, kuris atėjo prie balsadėžių, kuris 3 metus klausė to kliedesio apie konservatorius, bet kokia tema, jie 3 metus tai klausė. Kad jis dabar sau užduotų klausimą: kas dabar realiai, atmetus visą emociją, ką jie gavo? Ar jie gavo kažką naujo? Ne, jie gavo mažiau funkcionuojančius ir melavusius jiems žmones“, – kalba Maldeikis.

Kai kurie dešinieji politikai ir jų gerbėjai internete šią Vyriausybę maišo su žemėmis – sako, kad ją drąsiai galima vadinti melagių, kriminaline, antisemitine, prorusiška ir prokiniška.

„Turime silpną prezidentą, turime silpną premjerą, turime negabius, nekūrybingus ministrus, nežinau net, kaip jie valdys“, – komentuoja Žygimantas Pavilionis.

Naujoji Vyriausybė pradės dirbti, kai bus patvirtinta Seime. Tai turi įvykti po savaitės.

