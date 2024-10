Nausėda atsiėmė Prancūzijos leidinio „L’Express“ apdovanojimą už lyderystę

Atsiimdamas Europos apdovanojimą, Prezidentas pabrėžė, kad Europos ateitis bus sprendžiama rytiniame Europos Sąjungos ir NATO sparne, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Šalies vadovas taip pat akcentavo, jog bendrų vertybių suvienytų europiečių saugumas ir gerovė priklausys nuo jų ryžto aktyviai ginti laisvę, demokratiją ir pamatines žmogaus teises, pradedant nuo Ukrainos, kuriai šiuo metu labiausiai reikia pagalbos, skelbia prezidento komunikacijos grupė.

Kaip rašoma Prezidentūros pranešime žiniasklaidai, savaitraščio „L’Express“ didžiojoje konferencijoje taip pat dalyvavo buvęs Prancūzijos Ministras Pirmininkas Edouard’as Philippe’as, Europos branduolinių tyrimų organizacijos generalinė direktorė Fabiola Gianotti, JAV dienraščio „The New York Times“ apžvalgininkas, triskart Pulitzerio premijos laureatas Thomas Friedmanas. Be to, savo mintimis nuotoliu pasidalijo „Microsoft“ įkūrėjas, filantropas Billas Gatesas, nurodoma pranešime.

G. Nausėda su darbo vizitu į Prancūziją išvyko spalio 13-ąją.