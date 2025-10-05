Nausėda apie įtarimų dėl blaivumo susilaukusį Jansoną: jei prastai jautiesi – neik į renginius

„Mano žinia, kurią aš Frederikui perdaviau – jeigu jautiesi blogai, neik į renginius ir ypatingai tuos renginius, kurie yra vieši, nes tu atstovauji taip pat ir Prezidentūrai“, – portalui lrt.lt sakė G. Nausėda.
„Aš tikrai nestovėjau su matuokliu ir tikrai žinau, kad Frederikas Jansonas, na, tam tikrą spaudimą patiria lygiai taip pat. Bet aš tikrai paprašiau jo, kad jeigu sveikata yra, na, sakykime, yra tam tikros problemos ir jautiesi neypatingai gerai, mes turime Prezidentūros komandą, kurios vienas iš atstovų gali puikiausiai tą funkciją atlikti. Juk čia tereikėjo tiktai pasiimti apdovanojimą“, – teigė prezidentas.
Jis pabrėžė, kad praeityje tokių incidentų – nebūta ir sakė, kad su patarėju surado bendrą kalbą bei tiki, kad panašūs dalykai ateityje nepasikartos.
„Aš manau, kad mes su Frederiku tikrai radome bendrą kalbą ir manau, kad tiesiog tokių incidentų ateityje neturėtų pasikartoti“, – tikino G. Nausėda.
„Man niekada neteko šito patirti, o užsienyje visada esu ir aš. Tai kadangi visi užsienio vizitai yra su manimi, tai tikrai tokių panašių dalykų nebūna“, – apie savo patirtį su F. Jansounu kalbėjo prezidentas.
ELTA primena, kad prezidento vyriausiasis patarėjas F. Jansonas viešojoje erdvėje sulaukė įtarimų, kad „Delfi“ apdovanojimų renginyje dalyvavo ir sakė kalbą būdamas neblaivus.
Šių įtarimų jis sulaukė iš tame pačiame renginyje dalyvavusio visuomenininko Andriaus Tapino.
Pastarasis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo F. Jansono kalba, atsiimant šalies vadovui skirtą apdovanojimą, bei teigė, kad patarėjas vos „apvertė liežuvį“.
Pats F. Jansonas tuo metu tvirtino, kad renginio metu prastai jautėsi ir tvirtino, jog gailisi ten pasirodęs.
