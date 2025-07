Nausėda apie drono incidentą: kol visuomenė nebus informuota, aš atsisakau eiti į priedangą

„Aš noriu pasakyti, kad jeigu ateityje įvyks panašaus pobūdžio incidentai ir visuomenė nebus informuota, kol ji nebus informuota, aš atsisakau eiti į priedangą. Visi turime turėti vienodas sąlygas informavimo prasme“, – pirmadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda.

REKLAMA

REKLAMA

Taip prezidentas kalbėjo, vertindamas tarnybų komunikaciją incidento metu – anot G. Nausėdos, informavimas buvo chaotiškas, o sprendimas tuo metu Lietuvoje buvusius premjerą ir Seimo pirmininką išvesti į priedangas sukėlė neigiamą visuomenės reakciją.

REKLAMA

„Tai tikrai sukėlė labai neigiamą žmonių reakciją ir suprantu kodėl. Dėl to, kad dalis žmonių pasijuto tartum pamiršti, jie nebuvo informuoti, jie nežinojo, kokio pobūdžio čia yra grėsmė, tuo tarpu valstybės vadovai lydimi į priedangą“, – kalbėjo šalies vadovas.

„Jeigu pavojaus nėra, neturime auginti kažkokių baubų. Deja, šiuo atveju taip buvo dėl to, kad iki galo nesuvaikščiojo, kaip dabar sakoma, informacija ir nebuvo pasakyta, kad tai yra menama grėsmė ir šiuo atveju nereikia kažkaip ypatingai reaguoti. Jeigu grėsmė yra reali, be abejo, kad visi žmonės vienodai turi per šiuolaikines technologines priemones sužinoti, kas vyksta, ir tiesiog pasitraukti į saugią vietą“, – dėstė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Kritikuoja institucijų reakciją

Vertindamas institucijų reakciją į pasienyje įvykusį incidentą, prezidentas negailėjo kritikos – anot jo, buvo nemažai chaoso, todėl tarnybų darbu jis negali būti patenkintas,

„Buvo daug chaoso ir tokiu procesu patenkintas aš tikrai negaliu būti. Štai kodėl mano patarėjas Deividas Matulionis šią savaitę susitiks su Viešojo saugumo tarnybos, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės atstovais tam, kad aptartų, kaip reikėtų reaguoti į tokio pobūdžio incidentus“, – kalbėjo G. Nausėda.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai nėra pirmas incidentas. Prieš kurį laiką, jūs prisimenate, dronas praskrido Lietuvos teritorijos kampu ir įskrido į Latvijos teritoriją. Dabar štai turime šitą istoriją. Ir turime išsiaiškinti ir labai aiškiai žinoti, ką darome dviem aspektais“, – dėstė prezidentas.

Pasak jo, pirmiausiai reikia turėti tinkamus tokių bepiločių orlaivių detekcijos pajėgumus. Be to, akcentavo G. Nausėda, institucijos turi aiškiai žinoti savo atsakomybes, turėti technines galimybes dronui nukenksminti.

REKLAMA

ELTA primena, kad prieš porą savaičių, liepos 10 d., Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Iš pradžių Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė, kad 100 metrų aukštyje 50–60 km/h greičiu skridęs orlaivis panašus į savadarbį lėktuvėlį. Netrukus krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė patvirtino, jog įskridęs bepilotis yra rusų gamybos „Gerbera“, imituojantis „Shahed“ dronus ir skirtas suklaidinti.

Informavus apie oro erdvės pažeidimą, buvo nurodyta reaguoti ir NATO oro policijos misiją Lietuvoje atliekantiems naikintuvams. Visgi, objektui nukritus, užduotis buvo atšaukta.

Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė.

Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.