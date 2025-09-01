Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujuoju SSVA direktoriumi paskirtas Katinas

2025-09-01 14:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 14:20

Laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis naujuoju Statybų sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) direktoriumi paskyrė Gediminą Katiną, jis pareigas eiti pradeda nuo trečiadienio, pranešė ministerija. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. ELTA / Josvydas Elinskas

3

„Noriu, kad SSVA darbas būtų matomas aiškiomis kryptimis: stiprintų tvarų teritorijų planavimą, plėstų urbanistikos ir statybos sektoriaus stebėseną, tobulintų erdvinės informacijos infrastruktūrą bei keltų klientų aptarnavimo kokybę iki aukščiausio lygio“, – pranešime sakė laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis. 

Kaip nurodo ministerija, G. Katinas Mykolo Romerio universitete yra įgijęs finansų valdymo magistro laipsnį, yra tarptautiniu mastu sertifikuotas projektų ir portfelių valdymo profesionalas. 

Naujasis SSVA direktorius paskutiniu metu vadovavo šalies kelių infrastruktūros valdytojos „Via Lietuva“ projektų valdymo departamentui, o anksčiau dirbo valstybės energetikos grupėje „EPSO-G“. 

Pasak G. Katino, jam vadovaujant agentūroje dėmesys bus skiriamas „klientų patirties gerinimui, procesų automatizacijai, kompetencijų stiprinimui ir veiklos viešinimui“. 

Kandidatų prašymai dalyvauti konkurse ir reikalingi dokumentai buvo priimami iki birželio 13 d. 

