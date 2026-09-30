Naujovė Lietuvos oro uostuose: planuoja įrengti dvi saugumo stiprinimo technologijas

Iki kitų metų vidurio planuojama įrengti centralizuotą oro uostų infrastruktūros saugumo sistemų stebėjimo platformą, kuri leis vienoje aplinkoje stebėti skirtingas sistemas, anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir operatyviau reaguoti į incidentus, trečiadienį pranešė LTOU.
Numatyta įdiegti sistemą, atpažįstančią bepiločius
Kitąmet taip pat numatyta įdiegti ir pažangią trijų sluoksnių bepiločių orlaivių ir kitų skraidančių objektų detekcijos sistemą, kuri leis aptikti ir identifikuoti aplink oro uostą esančioje oro erdvėje skraidančius objektus.
LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento vadovas Vidas Kšanas sako, kad atskiri technologiniai sprendimai jungiami į bendrą sistemą, leidžiančią kuo anksčiau pastebėti galimas grėsmes, jas įvertinti ir operatyviai reaguoti.
„Strateginės reikšmės infrastruktūros saugumas turi būti užtikrinamas kompleksiškai – nuo oro uostų teritorijos perimetro ir patekimo į riboto patekimo zonas kontrolės iki bepiločių orlaivių aptikimo, centralizuotos stebėsenos ir kibernetinio saugumo“, – pranešime teigė V. Kšanas.
Kaip rašė BNS, šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie dešimt kartų. Balionai Vilniaus oro uoste praėjusiais metais sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas gegužę pareiškė, kad ne visa kritinė infrastruktūra yra apsaugota antidroninėmis sistemomis, todėl siekiama, kad kuo greičiau jas turėtų šalies oro uostai.
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