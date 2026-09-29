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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujovė Vilniaus oro uoste – bus atidarytas verslo klubas

2026-09-29 06:53 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 06:53
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Vilniaus oro uoste (VNO) bus atidarytas naujasis „Aspire Lounge“ ir „Luxe by Aspire“ verslo klubas.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (40)

Vilniaus oro uoste (VNO) bus atidarytas naujasis „Aspire Lounge“ ir „Luxe by Aspire“ verslo klubas.

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Renginyje dalyvaus laikinai Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovo pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė ir „Swissport“ atstovas Deon van Niekerk.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

Senajame terminale – atnaujinta komercinė erdvė

Sostinės oro uoste pastaruoju metu atidaryta ne viena nauja erdvė – pastačius naująjį išvykimo terminalą, senojo terminalo erdvėje šį birželį atidaryta atnaujinta komercinė erdvė „VNO Plaza“.

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Praėjusį lapkritį LTOU ir tarptautinė projektavimo įmonė „Zaha Hadid Architects“ taip pat pasirašė naujo VNO atvykimo terminalo projektavimo sutartį. 

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Pirmasis 5,74 mln. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) vertės projekto etapas vyks iki 2028 m. pabaigos. Jis apims projektavimą, senų pastatų griovimo ir teritorijos atlaisvinimo darbus. 

Taip pat per šį laikotarpį planuojama atlikti naujojo terminalo, aplinkinių teritorijų rangos darbus ir atverti terminalą keleiviams.

indeliai.lt

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