LTOU: rizikų valdymo planas yra, jeigu pasitrauktų „airBaltic“

„Tikrai turime rizikų valdymo planą pasitraukus reikšmingam vienam iš pagrindinių oro linijų partnerių. (…) Tai yra ilgalaikis planas atstatyti tiek srautą, tiek susisiekimą“, – žurnalistams sakė G. Norvilaitė-Tautevičė.
LTOU vadovė: naujos informacijos apie „airBaltic“ planus nėra
Pasak jos, kol kas naujos informacijos apie Latvijos aviacijos bendrovės „airBaltic“ planus LTOU neturi, todėl oro uostai vadovaujasi bendrovės paskelbtais žiemos ir vasaros skrydžių tvarkaraščiais.
„Naujos informacijos (iš „airBaltic“ – ELTA) neturime. Žiemos tvarkaraštis yra toks, koks yra. Vasaros (...) toks ir yra, tuo ir gyvename“, – teigė LTOU vadovė.
Paklausta apie galimas rizikas dėl artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai ir sumažėjusių „airBaltic“ skrydžių, G. Norvilaitė-Tautevičė teigė teigiamai vertinanti Latvijos oro bendrovės veiksmus siekiant užsitikrinti finansavimą.
„Mes tikime jų irgi patvirtintais planais. Vertiname pozityviai tai, kad jie ėmėsi veiksmų užsitikrinti finansavimą. Peržiūrėjo, iš esmės, savo verslo planą, kas turėjo įtakos ir mūsų skrydžių žemėlapio pakeitimams. Tikimės, kad jiems tas planas vykdysis pagal jų paskaičiavimus“, – sakė ji.
Pasak laikinosios vadovės, per pastaruosius metus skrydžių į Europos sostines padaugėjo 11 proc., o artėjantį žiemos sezoną skrydžių į Belgijos sostinę Briuselį bus 30 proc. daugiau.
„airBaltic“ sustabdė viešą akcijų platinimą
ELTA primena, jog atsižvelgdama į 2025 m. finansinius rezultatus ir rinkos sąlygas, „airBaltic“ sustabdė planuojamą viešą akcijų platinimą ir šiuo metu nelaiko jo potencialiu kapitalo šaltiniu 2026-iesiems, skelbta metinėje „airBaltic“ ataskaitoje.
„airBaltic“ grupės pajamos pernai, palyginti su 2024 m., išaugo 4,2 proc. ir siekė 779,344 mln. eurų. Grupės nuostoliai pernai sudarė 44,337 mln. eurų – 2,7 karto mažiau nei 2024 m.
2025 m. oro linijų bendrovė iš viso skraidino 5,2 mln. keleivių – 1 proc. daugiau nei 2024 m.
Praėjusią vasarą Vokietijos nacionalinė oro linijų bendrovė „Lufthansa“ tapo „airBaltic“ akcininke. Šiuo metu Latvijos vyriausybei priklauso 88,37 proc. „airBaltic“ akcijų, „Lufthansa“ – 10 proc., Danijos verslininkui ir finansiniam investuotojui Larsui Thuesenui priklausančiai bendrovei „Aircraft Leasing 1“ – 1,62 proc., o kitiems akcininkams – 0,01 proc.