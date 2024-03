Naujausios apklausos: vasarį daugėjo palankiai vertinančių Šimonytę, menko Nausėdą palaikančiųjų gretos

Nepaisant kritusių reitingų, G. Nausėda išlieka antru palankiausiai vertinamu politiku. Pirmoje vietoje įsitvirtinęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Jį vasarį palankiai įvertino 83 proc. apklaustųjų.

Be to, per vasarį, lyginant su apklausa 2024 m. sausį, labiausiai (6 procentiniais punktais) padaugėjo palankiai vertinančių akcijos „Skaidrinam“ iniciatorių Andrių Tapiną (palankiai jį įvertino 53 proc., nepalankiai – 38 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat 3 procentiniais punktais pagerėjo prezidentų V. Adamkaus bei Dalios Grybauskaitės (62 proc. įvertino palankiai) vertinimai.

Daugiau nei pusė šalies gyventojų vasarį palankiai įvertino krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską (58 proc.), kuris praėjusią savaitę pasitraukė iš pareigų. Palankią nuomonę respondentai išreiškė ir socialdemokratų lyderės Vilijos Blinkevičiūtės (56 proc.) bei eurokomisaro Virginijaus Sinkevičiaus (51 proc.) atžvilgiu.

REKLAMA

Į palankiai visuomenės vertinamų veikėjų dešimtuką taip pat pateko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis (46 proc.), antisemitizmu kaltinamas parlamentaras Remigijus Žemaitaitis (43 proc.) bei Darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis (40 proc.).

Tuo metu labiausiai, 3 procentiniais punktais, menko palankus trijų politikų vertinimas – prezidento posto siekiančio advokato Igno Vėgėlės (38 proc.), buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus (35 proc.) bei Seimo nario mandato pernai netekusio Petro Gražulio (25 proc.).

Palankiausiai vertinamų politikų lentelės apačioje – valdantieji

Prasčiausiai vertinamais politikais, kuriuos nepalankiai įvertino daugiau nei šeši iš dešimties apklausos dalyvių, išliko valdančiųjų atstovai – Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis (76 proc. vertino nepalankiai) bei Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė (75 proc. vertino nepalankiai). Nepalankiai įvertintas ir profesorius Vytautas Landsbergis (73 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

Palankaus gyventojų vertinimo lentelės apačioje taip pat rikiuojasi ir Vyriausybės bei Seimo vadovės – I. Šimonytę nepalankiai įvertino 69 proc. apklaustųjų (sausį tokių buvo 74 proc.), o Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen – 61 proc.

Pažymima, kad kitų politikų vertinimai po anksčiau vykusios apklausos nepakito.

Apklausa vyko 2024 m. vasario 22–kovo 5 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklaustas 1021 Lietuvos gyventojas (18 metų ir vyresnis), apklausa vyko 115 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka suaugusių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.