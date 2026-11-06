Naujausia žinia iš pasienio: apgręžė 38 migrantus

Latvijos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 migrantai.
Neteisėtai sieną bandoma kirsti įvairiais būdais
Tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį fiksavo tik vieną bandymą neteisėtai kirsti sieną.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis sako, kad neteisėtai sieną kirsti bandoma įvairiais būdais, nes Baltarusijoje neteisėtų migrantų yra nemažai.
G. Mišutis Eltai sakė, kad pastaruoju metu neteisėtai sieną bando kirsti didesnės migrantų grupės, o ne pavieniai asmenys. Pasitaiko atvejų, kuomet neteisėtų migrantų neapgręžiama kelias paras iš eilės, tačiau vėliau, kitomis dienomis, apgręžiamos jau kelios dešimtys užsieniečių.
Pernai Lietuvos šalies pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst. asmenų, šiemet – 1 889.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
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