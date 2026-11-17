Pasak Kauno apygardos policijos atstovės Odetos Vaitkevičienės, 1990 metais gimęs vyras buvo sulaikytas daugiabutyje Kaune. Šis asmuo jau anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų.
Melagingas pranešimas
Kaip rašė BNS, pirmadienį, apie 13.42 val., į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu paskambinęs vyriškis pareiškė, kad Vilniuje, Gedimino prospekte, užminuotas pastatas, kuriame įsikūrę du teismai – Vilniaus apygardos ir Lietuvos apeliacinis.
Patikrinimo metu patalpose sprogmenų ar įtartinų objektų nerasta. Trumpam buvo evakuoti teismų darbuotojai, nutraukti posėdžiai.
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