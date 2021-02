Naujausia epidemiologinė analizė: net 24 savivaldybėse augo naujų atvejų skaičius

Pandemijos pagreitis pirmą kartą nuo 2021 m. sausio 1 d. tapo teigiamas ir siekia +10 proc. Teigiama, kad to priežastis yra mažėjant testavimo apimtims išaugęs teigiamų tyrimų procentas.

24 Lietuvos savivaldybėse augo atvejų skaičius, o 32 savivaldybėse augo teigiamų testų procentas – šie skaičiai didžiausi nuo gruodžio vidurio. Taip pat praeitą savaitę pirmą kartą nuo lapkričio pradžios Lietuvoje mirė mažiau nei 1 000 žmonių

Pateikiame išsamius analitiko pastebėjimus.

1) Atvejų ir tyrimų dinamika: per parą nustatomų naujų atvejų skaičius išliko stabilus, o teigiamų tyrimų dalis tarp visų atliktų Lietuvos mastu augo. Didėjo ir skaičius savivaldybių, esančių juodoje zonoje, bei tų, kuriose atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų dalis auga.

a. Naujų atvejų vidutiniškai per 7 dienas užfiksuota 480 (prieš savaitę – 484), teigiamų tyrimų dalis buvo 7,8 proc. (prieš savaitę – 7,1 proc.), o 14 dienų naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų buvo 243 (prieš savaitę – 270).

b. Savivaldybių pasiskirstymas pagal zonas praeitą savaitę ir dar ankstesnę savaitę – Rytų Lietuva perėjo iš raudonos zonos į juodą, o Šiaurės vakarų – iš raudonos į geltoną.

d. Pandemijos pagreitis pirmą kartą šiaip metais tapo teigiamas ir siekė +10 proc. (nors naujų atvejų skaičius šiek tiek sumažėjo, bet teigiamų tyrimų procentas per savaitę išaugo 10 proc.).

e. Šiuo metu Lietuvoje yra 24 savivaldybės, kuriose naujų atvejų skaičius auga (prieš savaitę – 17). Taip pat gerokai padaugėjo savivaldybių, kuriose teigiamų tyrimų procentas augo – tokių dabar yra 34 (prieš savaitę – 21). Tai ankstyvi prastėjančios epidemiologinės situacijos rodikliai – šiuo metu jie yra didžiausi nuo gruodžio vidurio.

2) Kaip ir naujų atvejų skaičius, taip ir pacientų skaičius ligoninėse praeitą savaitę sumažėjo mažiau nei per kelias dar ankstesnes savaites, tačiau norint įvertinti, ar ši tendencija tvari, reikia bent savaitės.

3) Praeitą savaitę su COVID-19 susijusių* mirčių užfiksuota 201 (96 atvejais COVID-19 nurodyta kaip tiesioginė priežastis; dar 105 asmenys mirė per 28 dienas nuo teigiamo COVID-19 testo). Mirčių lygis dabar yra pasiekęs fiksuotą lapkričio pradžioje ir po 3 mėnesių pertraukos Lietuvoje turėjome mažiau kaip 1 000 mirčių per savaitę.

482 nauji atvejai

Per praėjusią parą šalyje nustatyti 482 nauji COVID-19 atvejai, mirė septyni žmonės, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 242,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 833 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 180 tūkst. 640 žmonių, deklaruota – 132 tūkst. 430 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 8122 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 501.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3189 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6207 mirtys.

Praėjusią parą pirma vakcinos doze paskiepyti 3567, antra – 1524 žmonės. Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 125 tūkst. 518 žmonių, abiem dozėmis – 68 tūkst. 651 žmogus.

Praėjusią parą šalyje atlikti 6527 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 51 tūkst. 452.

Be to, per parą atlikti 517 antigeno tyrimų. Iš viso jų atlikta 30 tūkst. 149.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,8 procento.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1002 COVID-19 pacientai, 98 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 821 ligoniui, 57 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.