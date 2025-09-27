Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Lietuva > Aktualijos

Naujas kirtis mokyklose: įrengė specialią sistemą, rūkantys moksleiviai nepasislėps

2025-09-27 14:03 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-27 14:03

Devynios Trakų rajono mokyklos įdiegė inovatyvią technologiją, kuri leidžia aptikti ne tik tradicinius cigarečių dūmus, bet ir elektroninių cigarečių garus.

Mokykla (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Pernai ši sistema išbandyta Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o šiais metais savivaldybė nusprendė ją įdiegti dar aštuoniose rajono ugdymo įstaigose.

Anot Trakų rajono savivaldybės, detektoriuose veikia jutiklių sistema, kurios duomenis apdoroja dirbtinis intelektas, realiu laiku stebintis kietųjų dalelių judėjimą ir pasikeitimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galima įrengti ir tualetuose, ir persirengimo kambariuose

Pasak Trakų rajono mero Andriaus Šatevičiaus, naudojama sistema nepažeidžia mokinių privatumo – ji nenaudoja vaizdo kamerų ar garso įrašų, todėl gali veikti patalpose, kur kitos stebėjimo priemonės neįmanomos, tokiose kaip tualetai, persirengimo kambariai.

„Sistema nėra nei vienintelė priemonė, nei pagrindinė priemonė – tai yra pagalbinė priemonė. Kovoti gali tik visa bendruomenė, o bendruomenę sudaro tiek mokytojai, tiek administracija, tiek tėvai, tiek patys mokiniai ir klasiokai“, – BNS sakė A. Šatevičius.

Jo teigimu, elektroninės cigaretes rūko ne tik vyresniųjų klasių, bet ir jaunesni moksleiviai, o daugėjant rūkančiųjų kiti, kurie to nedaro, tampa pasyviais rūkaliais.

Sistemai aptikus rūkymo atvejį, apie jį informuojami mokyklos paskirti asmenys – jie į mobiliuosius telefonus ar elektroninį paštą gauna pranešimą su nurodyta konkrečia rūkymo vieta.

Savivaldybės duomenimis, rūkymo prevencijos sistema kainavo 120 tūkst. eurų. Už juos nusipirkti 75 vienetai rūkymo detektorių. Prevencijos sistema savivaldybės lėšomis įsigyta iš įmonės „Vapste“.

„Ši priemonė ypač padeda tiems, kurie nerūko ir nenori to daryti, nes ji apsaugo nuo pasyvaus rūkymo. Tai ypač aktualu su psichotropinėmis medžiagomis maišomų elektroninių cigarečių atveju, nes dūmas plika akimi nematomas, bet jis patalpoje sklinda ir ore laikosi apie 20–30 minučių, taigi į prirūkytą patalpą atėjęs žmogus gali net nežinodamas kvėpuoti ir įsisavinti narkotines medžiagas“, – teigė rūkymo sistemas įrengęs įmonės direktorius Tomas Šiaučiūnas.

Mokyklos fiksuoja pokyčius

Pirmoji rūkymo ir garinimo atvejų detekcijos sistemą dar pernai išbandė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija.

Pasak Trakų rajono mero, gauti duomenys iš šios mokyklos parodė sistemos efektyvumą, tai lėmė sprendimą įdiegti minėtas sistemas ir kitose rajono įstaigose.

„Matome tikrai ryškų pokytį, nes anksčiau sistema fiksuodavo (cigarečių garus ar dūmus – BNS) kiekvieną pertrauką ir daug tokių skirtingų atvejų. Dabar tie atvejai rečiau pasitaiko“, – BNS teigė A. Šatevičius.

Šią vasarą rūkalų dūmus aptinkanti sistema dar įdiegta Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje, „Versmės“ gimnazijoje, Henriko Senkevičiaus gimnazijoje, Trakų gimnazijoje, Rūdiškių gimnazijoje, Aukštadvario gimnazijoje, Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje bei Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje.

Anot Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotojo bendriesiems ūkio reikalams Dariaus Mechovskio, įdiegta sistema gana greitai sumažino rūkymą mokyklos erdvėse. 

„Jie (BNS – moksleiviai) mato, kad tas detektorius yra ir nerūko“, – teigė D. Mechovskis.

Pasak jo, rugsėjo pradžioje sistema aptikdavo daug rūkymo atvejų, tačiau po kelių savaičių rūkančių moksleivių neaptikdavo.

Mokykla iš savivaldybės gavo 12 rūkymo detektorių, kurie sumontuoti įvairiose mokyklos patalpose, pavyzdžiui, tam tikrose koridorių vietose, kur mokytojai galėtų nepastebėti rūkalių.

Paklaustas, ar moksleiviai nepradėjo ieškoti kitų vietų rūkyti, direktorės pavaduotojas teigė, kad priežiūrą tuomet užtikrina socialinės pedagogės. 

Elektroninių cigarečių detektoriai buvo įrengti kai kuriose Klaipėdos, Šiaulių, Kėdainių, Plungės, Utenos švietimo įstaigose.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2024 metų duomenimis, mažiausiai kartą gyvenime cigaretes yra rūkę 33,6 proc. 15–16 metų moksleivių. Daugiau kaip pusė šios amžiaus grupės moksleivių prisipažino mažiausiai kartą gyvenime bandę elektronines cigaretes.

