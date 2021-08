Nauja tvarka įnešė sumaišties: darbuotojai prašomi testuotis iš savo kišenės ir kas dvi paras

Nuo rugpjūčio vidurio galimybių pasą norintys gauti nesiskiepiję ar koronavirusu nepersirgę gyventojai už COVID-19 testus turi apmokėti patys. Tuo metu imuniteto neturintys darbuotojai, kuriems testuotis privalu pagal Vyriausybės nutarimą, gali būti ramūs – jų testus apmoka valstybė.

Testuotis, jei nepersirgo ar nepasiskiepijo nuo COVID-19, privalo:

asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai;

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai;

švietimo įstaigų darbuotojai;

vaikų stovyklų darbuotojai;

vaistinių darbuotojai;

tarptautinius krovinius vežantys vairuotojai;

asmenys, vairuojantys viešąjį ar kitą keleivinį transportą;

laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno sričių darbuotojai;

viešojo maitinimo paslaugas teikiantys asmenys;

asmenys, dirbantys mažmeninės prekybos srityje;

viešojo administravimo subjektų darbuotojai;

profesinę karo tarnybą atliekantys asmenys;

asmenys, atliekantys veiklą, susijusią su užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu;

gamybos įmonių darbuotojai.

Laiškais užvertė ne tik darbuotojai, bet ir darbdaviai

Tačiau darbuotojus ginančios profsąjungos vos paskelbus, kad testai galimybių pasui gauti bus mokami, sulaukė lavinos darbuotojų laiškų. Daugybė darbuotojų skundžiasi, kad darbdaviai verčia juos mokėti už testus nuo COVID-19.

„Tiesiog lavina laiškų. Jau net man asmeniškai rašo. <...> Darbuotojai klausia, kodėl darbdavys man liepė mokėti. Darbuotojas rašo istoriją, kad darbdavys liepė jam pačiam padaryti ir susimokėti už testą, nors darbuotojas įeina į privalomai testuojamų sąrašą. Tai dabar turėsiu atrašyti, kad kol kas nemokami tie testai ir jam už nieką nereikia mokėti“, – tv3.lt pasakojo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentė Inga Ruginienė.

Tačiau kiek pakitusi tvarka suglumino ne tik darbuotojus, bet ir darbdavius, kurie taip pat laiškais užvertė I. Ruginienę.

„Darbdaviai, kas įdomiausia, manęs klausia apie pačią procedūrą ir sistemą, apie procesą testavimo. Jie rašo didelius laiškus, nes nesupranta pačios sistemos, niekaip nesupranta, kaip tai reikia vykdyti.

Jeigu kalbame apie privalomą testavimą, tiek darbuotojai, tiek darbdaviai klausia to paties – kaip reikia tą padaryti, kas už ką turi mokėti. Ypatingai, kaip suprantu, tai susiję su gamybinių įmonių prijungimu prie privalomo testavimo“, – pasakojo I. Ruginienė.

Be to, darbuotojai skundžiasi, kad yra verčiami testuotis nebe kas savaitę, o kas 48 val. Tiesa ta, kad testuotis kas 48 val. būtina tik tiems asmenims, kurie nori gauti galimybių pasą.

„Mums rašo daugybė žmonių ir piktinasi, kodėl kas dvi paras. Aš jiems atrašau ir aiškinu, kad ne dvi paros. Dvi paros yra galimybių pasui, jeigu tu nori pramogauti. O jeigu apie darbo vietą mes kalbame, tai yra 7–10 dienų“, – paaiškino I. Ruginienė.

Tačiau čia pat ji priduria, kad toli gražu ne visiems darbuotojams testai prieinami, nes testavimo punktai – perpildyti.

Kaip informuoja Sveikatos apsaugos ministerija, profilaktinis testavimas vykdomas atliekant greituosius antigeno testus. Asmeniui pageidaujant, gavus teigiamą testo atsakymą, galima papildomai per 24 val. registruotis PGR patvirtinamajam tyrimui.

Kai kurie darbdaviai už testus moka patys

Nepaisant to, kad valstybė kompensuoja jau minėtų profesijų testavimą, dalis darbdavių, net ir galintys gauti kompensacijas, renkasi testuotis savo lėšomis.

Anot Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus, atnaujinta tvarka įnešė šiek tiek sumaišties darbdaviams, be to, iš savo kišenės už testus mokama bandant išvengti biurokratijos.

„Visada galėtų būti geriau, galėtų būti daugiau komunikacijos dėl nesiskiepijančių darbuotojų testavimo. Kiek žinau, kol kas valstybė ir apmokėtų visą tą testavimą, bet įmonės dėl biurokratinių kliūčių testuojasi patys kaupinių metodu.

Biurokratinės lengvos kliūtys vis tiek yra. Įmonei lengviau prasitestuoti su kaupiniais patiems su teistais kiekvieną savaitę, nes tai kainos prasme lengviau, nei kreiptis kažkokios paskatos, paramos“, – tv3.lt sakė V. Janulevičius.

Atliekant testus kaupinių metodu, į vieną mėgintuvėlį surenkama daugiausiai iki penkių žmonių ėminiai. Jei kaupinio atsakymas teigiamas, yra susisiekiama su tais asmenimis, kurių ėminiai buvo kaupinyje, ir jie pakartotinai tiriami jau PGR testu.

„Mes perkame tuos testus kaupiniams vienu metu, nes taip yra pigiau. Jei atsiranda vienas COVID-19 atvejis, mes siunčiame tuos žmones testuotis ne kaupinių, o PGR testu. PGR testai jau apmokami valstybės“, – patikslino V. Janulevičius.

Kad esama atvejų, kada darbdaviai pasirenka už testus mokėti patys, nelaukdami valstybės kompensacijos, patvirtino ir Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas.

„Tokių atvejų yra, ypač tie verslai, kurie susiję su eksportu ir yra sutartys, kad, jeigu laiku nepristatysi prekių, tuomet mokėsi didžiules baudas ir turėsi didelių nuostolių. Tada apskaičiuojama, kad gal tada geriau pratestuoti, kad visi dirbtų, kad neiškristų iš rinkos, tada turėsi daugiau naudos.

Bet čia ne visi, tie, kurie turi labai rimtus įsipareigojimus. Įmonėms, kurios nuketėjusios nuo kovido, joms, manau, neužtenka lėšų“, – tv3.lt sakė D. Arlauskas.

Ruošiasi naujai tvarkai

Sveikatos apsaugos ministerija parengė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo projektą, pagal kurį daliai darbuotojų pasiskiepijimas nuo COVID-19 bus privalomas. To nepadarę darbuotojai galės būti nušalinti nuo darbo ir palikti be atlyginimo. Be to, darbdavys turės teisę reikalauti iš darbuotojų parodyti galimybių pasą.

Jei Vyriausybė, Seimas ir prezidentas pritars, nauji reikalavimai įsigaliotų nuo lapkričio 1 dienos.

Be to, SAM siūlo nebekompensuoti privalomų COVID-19 testų, už juos turėtų susimokėti patys nuo koronaviruso nepasiskiepiję ar juo nepersirgę darbuotojai.

Darbuotojams toks sprendimas neatrodo logiškas. I. Ruginienė baiminasi, kad skiepijimas prievarta ir reikalavimas už testus susimokėti patiems, sukels darbuotojų pasipiktinimą.

„Mes kalbame apie darbo vietą. Aš ateinu į darbo vietą darbo funkcijų atlikti. Ir kokia ta darbo vieta, kaip ji įrengta, – už tai atsako darbdavys. Tai pirma duoda darbo priemones, antra, sukuria saugią darbo aplinką. Tai darbdavio funkcija. Jeigu prašyčiau darbdavio į barą nueiti ir apmokėti testą, tai būtų nesąžininga. Bet šiuo metu mes kalbame apie darbo funkcijas“, – sakė I. Ruginienė.

Tačiau darbdaviai ministerijos idėją palaiko.

„Manau, yra logikos tame, kad paskatintume žmones eiti skiepytis. Jeigu yra priešiški nusistatymai, tai, žinote, kiekviena įmonė spręs pati – jeigu darbuotojas yra brangus įmonei, tai tikriausiai ir prisidurs tas papildomas išlaidas išsitestuoti, jeigu tai geras darbuotojas“, – sakė V. Janulevičius.

„Darbdaviai visada buvo už galimybę ne vien vakcinuotis, bet ir testuotis, jeigu darbuotojai nenori testuotis. Bet jeigu tu nenori vakcinuotis, tu pasirenki, tačiau, kodėl tai turėtų būti darbdavio pinigais? Nes tikrai ne darbdaviai sukėlė kovidą ir ne darbdaviai sukūrė taisykles“, – antrino D. Arlauskas.

Už testus mokės ir visi kiti

Nuo rugpjūčio vidurio koronaviruso testai galimybių pasui gauti tampa mokami, tačiau išimtys bus taikomos dėl medicininių priežasčių negalintiesiems skiepytis ir nėščiosioms.

„Šeimos gydytojas arba alergologas nustato, ar žmogus yra alergiškas kuriai nors iš vakcinos sudedamųjų dalų. Tuomet įvedamas specialus kodas į jo e.sveikatos paskyrą ir žmogus registruojasi PGR testui – sistema atpažįsta jį kaip galintį testuotis nemokamai galimybių pasui“, – BNS anksčiau sakė sveikatos apsaugos ministro atstovė Aistė Šuksta.

Tuo metu nėščiosios, anot jos, mobiliajame punkte turės parodyti asmens dokumentą ir nėščiosios kortelę.

Visiems kitiems žmonėms, siekiantiems gauti galimybių pasą, valstybė testų nemokamai nebeatliks – jie tampa mokami. Be to, bus pripažįstami tik PGR tyrimai, jie galios 48 valandas.

Galimybių pasą gauti gali visi vyresni nei 16 metų paskiepyti, persirgę arba besitestuojantys žmonės. Persirgimo faktas nuo šiol gali būti patvirtintas ir antikūnų testu, jo atsakymas galios 60 dienų.

Nuo rugsėjo 13 dienos dauguma paslaugų galės būti teikiamos tik paskiepytiems, persirgusiems arba neigiamą testą turintiems žmonėms.