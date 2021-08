Nauja tvarka: privalomai skiepijamų sąrašas, pareiga parodyti galimybių pasą, nušalinimas nuo darbo

Jau netrukus bus parengtas sąrašas darbų ir veiklų, kurias atliekantiems darbuotojams pasiskiepijimas nuo COVID-19 bus privalomas. To nepadarę darbuotojai galės būti nušalinti nuo darbo ir palikti be atlyginimo. Be to, darbdavys turės teisę reikalauti iš darbuotojų parodyti galimybių pasą.