NATO susitikimui artėjant: viešbučiuose ruošiasi ir griežtam svečių tikrinimui

Visi verslo klasės viešbučiai Vilniuje bus visiškai užpildyti, tačiau mažesni gali likti ir be svečių, restoranai taip pat gali sulaukti kur kas mažiau lankytojų – visi susitikimo svečiai bus maitinami „Litexpo“ ir Valdovų rūmuose, o juos aptarnaus dvi įmonės. Nemažos vertės užsakymų gavę kelininkai teigia, jog didžiausias iššūkis – itin griežti darbų terminai.

Pagal aukščiausius NATO standartus pertvarkytas „Litexpo“ parodų centras tikisi po šio renginio tapti išskirtiniu kongresų centru visame regione.

Visi verslo viešbučiai užpildyti

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdomoji direktorė Eglė Ližaitytė sako, kad visi verslo klasės viešbučiai Vilniaus centre NATO susitikimo savaitę bus užimti 100 procentų.

„Tą savaitę užimtumai (verslo klasės viešbučių – BNS) tikrai bus dideli, viešbučiuose bus apsistoję šalių delegacijos ir 100 proc. užims viešbučius“, – BNS teigė E. Ližaitytė.

Vilniaus senamiestyje esančio 4 žvaigždučių viešbučio „Šekspyras“ vadovas Tomas Jaruševičius BNS teigė, kad įstaigoje visi kambariai NATO susitikimui rezervuoti dar sausį: „Užimtumas bus 100 proc. (...) Rezervuota jau nuo sausio mėnesio“.

T. Jaruševičiaus teigimu, viešbutis kol kas ypatingai nesiruošia – nėra gavęs jokių tikslių nurodymų iš delegacijų, o prie eismo ribojimų jau yra įpratęs.

„Mūsų viešbutis senamiestyje, tai tiek maratono metu, tiek kitų renginių metu tų eismo ribojimų būna, tai nėra neįprasta. Per daug dėl to neišgyvenam. (...) Jeigu reikės, tai kažkokius apmokymus darysim, bet pagal dabartinius žinomus reikalavimus, to (ypatingo pasiruošimo – BNS) nereikia“, – sakė „Šekspyro“ vadovas.

4 žvaigždučių viešbučio „Hilton Garden Inn“, esančio Gedimino prospekte, direktorius Tadas Evaltas taip pat pasakojo, kad visus kambarius užims susitikimo svečiai, o tam viešbutis ruošiasi jau dabar.

„Viskas rezervuota. (...) Aš manau, kad visi viešbučiai bus tokie, nes atvažiuoja daug delegacijų, Vilnius sąlyginai mažas miestas, tai klausimas, kiek tų viešbučių ir užteks čia“, – BNS sakė T. Evaltas.

„Kadangi visos valstybės tarnybos yra pakeltos ant kojų dėl šito renginio, tai ir mes darom mokymus, atnaujinam evakuacijos planus ir panašiai“, – teigė jis.

T. Evalto teigimu, viešbutyje gyvenant vienai iš delegacijų bus imamasi ypatingų saugos priemonių – jau žinoma, kad ten negalės būti jokių pašalinių renginių, o detalesnius nurodymus „Hilton“ gaus vos kelios dienos prieš susitikimą.

„Informacijos, kiek detalus bus patikrinimas, mes nesame gavę ir mes dažniausiai sužinome tik kelios dienos prieš, (...) dažniausiai būna prašoma pateikti registruotų darbuotojų sąrašą, būna atliekama asmens patikra, (...) bus uždaryti keliai, uždaryti parkingai, kad jeigu su automobiliu atvažiuos, tai automobiliai irgi bus patikrinami, darbuotojai visi irgi bus patikrinami, ateinantys į pastatą, išeinantys iš jo“, – pasakojo „Hilton Garden Inn“ vadovas.

Jis taip pat pridūrė, kad NATO viršūnių susitikimo metu gali būti tikrinami visų svečių ir darbuotojų daiktai – jie turės praeiti pro metalo detektorius, bus nurodyta, ko negalima atsinešti ir išsinešti iš viešbučio.

Vis dėl to, Viešbučių ir restoranų asociacijos direktorės E. Ližaitytės teigimu, žemesnės klasės viešbučiai gali likti tušti, nes tą savaitę Vilniuje nebus daug turistų.

„Čia yra kita medalio pusė šito renginio tikrai reikšmingo Lietuvai – tas yra neigiamas aspektas būtent dėl saugumo sumetimų, dėl bendro užimtumo ir netgi dėl skrydžių ribojimų, dėl to visiško tokio lockdown’o. Per patį turistinio sezono įkarštį grupės turės būti arba nukreiptos į kitas vietas, arba kitas Baltijos šalis, o kai kuriais atvejais grupės yra anuliuojamos“, – sakė ji.

Restoranuose – kur kas mažiau svečių

E. Ližaitytė taip pat teigė, kad delegacijų maitinimas bus organizuojamas sutelktai, todėl miesto restoranai, tikėtina, nesulauks šių užsienio svečių, o įprastų lankytojų gali būti mažiau dėl uždaryto eismo Vilniaus centre ir senamiestyje.

„Maitinimas daugiausiai vyks „Litexpo“ arba Valdovų rūmuose, mūsų žiniomis. (...) Lankytojų srautai (restoranuose – BNS) vasarą ir taip sumažėja, tai šiomis dienomis restoranai dėl visiškai uždaryto senamiesčio – praktiškai nematau prasmės jiems dirbti“, – pasakojo E. Ližaitytė.

„Pačio sezono metu verslas tikrai neteks reikšmingo dydžio pajamų ir turistų srautų“, – pridūrė ji.

E. Ližaitytė taip pat tikino, kad iš Užsienio reikalų ministerijos restoranai vis dar nėra gavę aiškių nurodymų, kaip elgtis NATO viršūnių susitikimo metu.

„Mes šitą problemą iškėlėme ir tikrai prašysime ministerijos verslą informuoti, kam ruoštis ir kaip“, – teigė E. Ližaitytė.

Vienos didžiausių Lietuvoje restoranų ir kavinių grupių „Amber Food“, valdančios restoranus „Charlie pizza“, „Katpėdėlė“, „La crepe“ ir kitus, savininkas ir vadovas Gediminas Balnis BNS teigė manantis, kad NATO susitikimo metu bendrovės valdomi restoranai gaus apie 30 proc. mažiau pajamų nei įprastai.

„Negalime tiksliai pasakyti, bet manom, kad 30 proc. ji (paklausa – BNS) kris nuo įprastinio savaitgalio. (...) Planuojame mažinti darbuotojų skaičių, taip ruošiamės. (...) Manau, kad kol kas bus 20 proc. mažiau (darbuotojų – BNS), nes galbūt valysimės, tvarkysimės daugiau tomis dienomis“, – skaičiavo G. Balnis.

„Gal koks aptarnaujantis personalas mieste šiek tiek daugiau laiko praleis, bet šiaip tai svečiams suplanuoti visi maitinimai, tai manome, kad labiau neigiamai paveiks“, – BNS komentavo jis.

„Amber Food“ vadovo teigimu, tokio renginio Vilniuje niekada nėra buvę, todėl viskas gali vykti kitaip nei dabar įsivaizduojama. Be to, G. Balnis tikisi, kad NATO renginys verslui atneš netiesioginės naudos ilgalaikėje perspektyvoje.

„Mes tikimės tos netiesioginės naudos, jeigu svarbūs kokie labai dokumentai Vilniuje bus pasirašyti, tai kad tas žodis (Vilnius – BNS) bus linksniuojamas“, – teigė G. Balnis.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) BNS pateiktais duomenimis, NATO susitikimo metu maitinimo paslaugas už 605 tūkst. eurų teiks bendrovės „Konsultacijos verslui“ pasitelktos įmonės „Taurakalnis“ ir „Benerta“, o išsamesnė informacija apie galimus restoranų ir viešbučių veiklos ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui.

„Šiuo metu yra žinoma, kad dėl būsimų eismo ribojimų su turizmu ir maitinimu susijusių verslų bus prašoma iš anksto pasirūpinti atsargomis, taip pat rekomenduojama NATO susitikimo metu neorganizuoti renginių ir pobūvių, o juos organizuojant – planuoti su laiko atsarga ir be transporto priemonių“, – teigia URM.

„Litexpo“ tampa išskirtiniu kongresų centru regione

Valstybės valdomo parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktorius Justinas Bortkevičius BNS teigė, kad NATO viršūnių susitikimas turės ilgalaikę teigiamą įtaką įmonei – ji galės organizuoti daugiau įvairių renginių ir taps išskirtiniu kongresų centru visame regione.

„Infrastruktūros adaptavimas aukščiausiems reikalavimams turės įtakos ir ateinantiems renginiams – visiškai realu teigti, kad po NATO viršūnių susitikimo nebebus renginių, kurių negalėtume priimti. Parodų ir kongresų centras „Litexpo“ tokia parengtimi ir patirtimi tampa išskirtinis visame regione“, – BNS sakė J. Bortkevičius.

Pasak jo, „Litexpo“ penkių ekspozicijų ir 10 konferencijų salių plotas yra 18,5 tūkst. kv. metrų, o NATO viršūnių susitikimui bus įrengta 24 tūkst. kv. metrų erdvių, tarp jų – ir laikini paviljonai lauke, naujai įrengta 2 tūkst. darbo vietų. Dabartinės erdvės pertvarkomos ir perstatomos iš esmės.

„Atsižvelgiant į griežčiausius NATO reikalavimus renginiui bus pritaikyta visa „Litexpo“ infrastruktūra: patalpų kondicionavimo, IT, saugumo kamerų ir kitos sistemos“, – pabrėžė jis.

Kelininkams – itin griežti darbų terminai

Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, iki NATO susitikimo Vilniuje numatoma suremontuoti pagrindines greito eismo gatves ir jungtis tarp NATO viršūnių susitikimui svarbių vietų – Senamiesčio, Vilniaus oro uosto ir „Litexpo“, o iš viso šiemet bus suremontuota rekordiškai daug – apie 100 kilometrų miesto gatvių.

Anot savivaldybės, daugiausia darbų atliks penkios bendrovės – „Grinda“,„Kerista“, „YIT Lietuva“, „Kamitra“ ir „Eurovia Lietuva“, o su jomis pasirašytų sutarčių bendra vertė siekia apie 64,6 mln. eurų (su PVM).

Gatves remontuojančių bendrovių atstovai teigia, kad tokia darbų apimtis verslui yra normali, o vienintelis pokytis – itin griežtas darbų baigimo terminas.

„Pats darbų kiekis mūsų įmonei nėra neįprastas ir įtakos verslui neturės. (...) Artėjantis susitikimas turi įtakos nebent darbų organizavimui, nes turime griežtus terminus, iki kada turime atlikti darbus“, – BNS teigė „Eurovia Lietuvos“ generalinis direktorius Artūras Prichodka.

„YIT Lietuvos“ ryšių su visuomene vadovė Akvilė Varanauskienė sakė, jog įmonė šiuo metu tvarko apie 30-40 proc. remontuojamų Vilniaus gatvių.

„Iššūkių kyla dėl projekto įgyvendinimo termino – reikia greitai išmatuoti esamą seną dangos paviršių ir jį suprojektuoti atstatant dangas, atitinkančias tokių gatvių kelio parametrus. Darbai atliekami pamainomis, ir dienos, ir nakties metu. Pasitelkta ir papildoma asfaltavimo komanda“, – BNS sakė įmonės atstovė.

Anot Vilniaus savivaldybės, „Eurovia Lietuva“ atliks darbų už 4