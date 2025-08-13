Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO skubiai pakėlė naikintuvus prie Baltijos šalių sienų: skraidė rusų orlaiviai

2025-08-13 10:49
2025-08-13 10:49

Praėjusią savaitę NATO oro policija kilo lydėti rusų orlaivius šalia Baltijos valstybių sienų, praneša Krašto apsaugos ministerija.

NATO skubiai pakėlė naikintuvus prie Baltijos šalių sienų: skraidė rusų orlaiviai (nuotr. SCANPIX)

1

Skelbiami patruliavimo duomenys:

Rugpjūčio 4–10 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai 1 kartą kilo patruliuoti šalia Baltijos valstybių sienų  ir du kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio 8 d.  NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį TU-154, skridusį maršrutu Rusijos žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.  Jį lydėję du  RF orlaiviai SU-30 skrido maršrutu RR žemyninė dalis – tarptautinė  oro erdvė – Rusijos žemyninė dalus. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Iš Kaliningrado srities TU-154 pasitiko du SU-27. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugpjūčio 8 d. NATO oro policijos naikintuvai patruliavo šalia  Baltijos valstybių sienų.

Rugpjūčio 8 d.  NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti  RF orlaivį TU-154, skridusį maršrutu:  Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė –  Rusijos žemyninė dalis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė. Jį  lydintys du RF orlaiviai SU-27 skrido maršrutu  Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. TU-154 pasitiko galimai du SU-30, skridę iš Rusijos žemyninės dalies. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

