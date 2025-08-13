NATO skubiai pakėlė naikintuvus prie Baltijos šalių sienų: skraidė rusų orlaiviai

Skelbiami patruliavimo duomenys:
Rugpjūčio 4–10 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai 1 kartą kilo patruliuoti šalia Baltijos valstybių sienų ir du kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių.
Rugpjūčio 8 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį TU-154, skridusį maršrutu Rusijos žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė. Jį lydėję du RF orlaiviai SU-30 skrido maršrutu RR žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos žemyninė dalus. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Iš Kaliningrado srities TU-154 pasitiko du SU-27. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Rugpjūčio 8 d. NATO oro policijos naikintuvai patruliavo šalia Baltijos valstybių sienų.
Rugpjūčio 8 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti RF orlaivį TU-154, skridusį maršrutu: Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos žemyninė dalis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė. Jį lydintys du RF orlaiviai SU-27 skrido maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. TU-154 pasitiko galimai du SU-30, skridę iš Rusijos žemyninės dalies. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
