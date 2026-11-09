Nalšios šiaurinėje apygardoje dėl Seimo mandato antrajame ture varžysis Kindurys ir Paulauskė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas surinko 21,30 proc. rinkėjų balsų, tuo metu Liberalų sąjūdžio atstovė – 17,45 proc.
Trečioje vietoje liko Tautos ir teisingumo sąjungos kandidatė Dalia Štraupaitė, surinkusi 15,14 proc. balsų, ketvirtasis – Lietuvos regionų partijos narys Nikolajus Lebedevičius, surinkęs 10,29 balsų, o penktąją vietą su 9,55 proc. rinkėjų balsų užėmė socialdemokratas Vladislavas Kondratovičius.
Rinkimuose taip pat dalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškųjų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) kandidatas Viktoras Voroninas, „Nemuno Aušros“ iškeltas Ignotas Adomavičius, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ atstovaujantis Antanas Šakalys.
Taip pat dėl Seimo nario mandato varžėsi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovas Andrejus Šildiajevas, Centro dešinės sąjungai priklausantis Giedrius Dainys bei „laisvietis“ Maksimas Paukštė.
M. Paulauskės prioritetai – susisiekimas, sveikata, švietimas
Liberalė M. Paulauskė Eltai teigė, jog tokio rinkimų rezultato tikėjosi. Jeigu laimėtų antrąjį turą, kandidatė prioritetą teiktų susisiekimui bei sveikatos priežiūros, švietimo sritims.
„Labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų su komanda dirbome labai daug. Visi, tikriausiai, kandidatai dirba ir nori patekti į antrą turą, tai mes irgi tikėjomės“, – Eltai teigė M. Paulauskė.
„Mano tikslai būtų spręsti pagrindines regiono problemas – tai būtų susisiekimas, sveikatos paslaugų prieinamumas, švietimo kokybės ir medicinos paslaugų gerinimas. Tai tiesiog spręsti tas problemas, kurios netgi yra įsisenėjusios šiame regione“, – paklausta, ko imtųsi, jeigu laimėtų antrąjį rinkimų turą, kalbėjo kandidatė.
G. Kindurys: tikslas – verslas, kelių infrastruktūra, sveikata
Tuo metu „valstietis“ G. Kindurys dėmesį skirtų Visagino Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) vystymui, kelių infrastruktūrai ir sveikatos priežiūros, žemės ūkio bei socialinėms sritims.
„Visada tikiesi laimėti, tai kaip ir visada, Ignalina palaikė stipriai, Visaginas – silpniau stipriai, na, bet užteko balsų, kad patekčiau į antrą turą“, – Eltai teigė G. Kindurys.
„Jeigu į vieną konkretų (tikslą – ELTA) žiūrėti, tai Visagino LEZ įteisinimo visi reikalai (...) ir tie reikalai, kurie regionams yra svarbūs, tai nuo asfaltavimo iki sveikatos įstaigų išlaikymo. Nuo ūkininkams aplinkosauginių reikalavimų kėlimo ir išmokų suderinimo, socialinių reikalų įvairiausių, susijusių su šeima, vaikų auginimu, parama pirmam būstui – tie reikalai, kurie labiausiai rūpi žmonėms“, – apie savo tikslus, jei pavyktų laimėti antrąjį rinkimų turą, kalbėjo kandidatas.
Bendras rinkėjų aktyvumas – 32,30 proc.
Pranešama, kad iš viso šiuose rinkimuose balsavo 9164 rinkėjai, o bendras rinkimų aktyvumas siekė 32,20 proc.
VRK teigimu, pakartotinis balsavimas rengiamas nė vienam iš pirmajame rinkimų ture dalyvavusių kandidatų nesurinkus Rinkimų kodekse numatytos balsų daugumos.
Gyventojai kviečiami balsuoti dar kartą po dviejų savaičių.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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