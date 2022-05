Naktinis reidas: pasiutę paspirtukininkai, du kartus įkliuvusi „Volvo“ vairuotoja, girtas prie „Citybee“ vairo

Apie vidurnaktį vos prasidėjus reidui sustabdytas automobilis „Toyota“ su „Citybee“ logotipais. Vairuotojas abiem bandymais įpūtė kone promilę (0,93 ir ir 0,97 prom.).

Vairuotojui už lengvą girtumą gresia maždaug tūkstančio eurų bauda. Dar dvigubai didesnę baudą greičiausiai paskirs automobilį išnuomojusi bendrovė už tai, kad sėdo vairuotojas pažeidė nuomos taisykles ir prie vairo girtas. Už lengvą girtumą taip pat mažiausiai metams bus atimtas vairuotojo pažymėjimas.

Policijai įkliuvo ir du girti paspirtukininkai. Daug paspirtukais važiuojančių žmonių vos išvydę policiją nusuko ar lipo nuo paspirtuko. Vienas paspirtuku važiavęs vyras įpūtė kone pusantros promiles. Antru bandymu pripūtė net daugiau nei pusantros, tačiau laikoma, kad girtumas lengvas, užskaitomas pažeidėjui palankesnis mažesnis girtumas.

Jau reidui besibaigiant sustabdyti dviese vienu paspirtuku Pylimo gatvės viduriu važiavę du girti užsieniečiai. Labai linksmai nusiteikę prancūzai vos pastovėjo ant kojų ir vos neapsivertė stabdomi. Vaikinams labai pasisekė, kad nepakliuvo niekam po ratais. Paspirtuką vairavęs jaunuolis įpūtė 0,79 prom. - tai lengvas girtumas.

Per reidą viena „Volvo“ vairuotoja dėl to paties pažeidimo įkliuvo net du kartus – abu kartus ji nubausta už tai, kad vežė per daug keleivių. Į „Volvo“ buvo sulindę net septyniese, gale sėdėjo, kas gulėjo kitiems ant kelių penkiese.

Jau vieną kartą nubausta vairuotoja matyt už kampo vėl suleido visus keleivius, įvažiavo per Islandijos gatvę į senamiestį. Jaunuoliai teisinosi neradę vietos kur statyti automobilį. Ieškodama vietos vairuotoja per Vilniaus ir Klaipėdos gatves apsuko ratą ir vėl išvažiavo į reido vietą. Merginai surašytas antras protokolas, liepta sumažinti keleivių skaičių.