Naglis Šulija atskleidė, kokie orai laukia: „Kasdien tik gerės ir gražės“

Orus Europoje viena didelė netaisyklingos formos aukšto slėgio sritis. Žemas slėgis bus apie Britaniją ir Juodąją jūrą.
Saulėta rytoj bus nuo Suomijos iki Italijos, taip pat vietomis pietuose, kitur dangų dengs įvairaus storio debesys.
Didžiojoje žemyno dalyje vyraus gaivūs orai, bet vasariškai šilta dar bus vakaruose ir toli rytuose.
Romoje rytoj skaisti saulė ir 21 laipsnis šilumos, Barselonoje palis ir šils iki 22, Paryžiuje debesuota ir 23 laipsniai, Londone taip pat debesuota, nelis ir šils iki 20; Berlyne saulėta ir 15 laipsnių, Varšuvoje debesuota, nelis ir šils iki 12 laipsnių.
Kokių orų tikėtis Lietuvoje?
Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, vietomis su pragiedruliais orai, kai kur palijo. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuotas dangus, kai kur trumpai palis. Vyraus negausus lietus. Daug kur pakibs rūkas. Diena irgi debesuota, daug kur truputį palis.
Visoje centrinėje Europoje vyrauja gaivūs orai, gaivu bus ir Lietuvoje. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 4 – 6 laipsniai šilumos, tiktai prie pat jūros apie 10, dieną oras šils iki 10 – 12, vietomis, daugiausia vakarinėje šalies dalyje, iki 14 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, orai bus rudeniški. Jie bus debesuoti, pragiedrėjimų mažai, ir naktį, ir dieną vietomis palis neilgai trunkantis ir dažniausiai negausus lietus. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Oras naktį atvės iki 4 – 6, prie jūros 10 laipsnių, dieną vyraus 10 – 12, vietomis iki 14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį irgi vyraus debesuoti orai, naktį palis tik kai kur ir tik trumpai, dieną daug kur palis ilgiau trunkantis lietus. Be to, jis gali kartotis. Naktį atvės iki 6 – 8, prie jūros bus apie 10 laipsnių, dieną bus iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį dar daug kur palis, bet dieną lietaus bus vos kai kur ir tikrai nedaug. Naktį atvės iki 7 – 9, prie jūros bus apie 10 – 12 laipsnių, dieną bus iki 13 – 15 laipsnių šilumos.
Ką gi, orai kasdien tik gerės ir gražės, o savaitės pabaigoje jie vėl bus puikūs“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.
Visą N. Šulijos prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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