Muitinė stiprina kontrolę pasienyje su Baltarusija: pastebi, kad kai kurie vyksta net po kelioliką kartų per mėnesį

Per 2022 metų pirmuosius keturis mėnesius Lietuvos-Baltarusijos sieną kirto beveik 4 kartus daugiau lengvųjų automobilių (iš viso - daugiau kaip 124 tūkst.), nei pernai per tą patį laikotarpį. Lietuvos muitinės pareigūnai pastebi tendenciją, kad nuo bevizio režimo pradžios kai kurios lengvosios transporto priemonės į Baltarusijos Respubliką vyksta net po keliolika kartų per mėnesį.