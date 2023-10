Moterys iš šalies rajonų toliau plūsta į Nacionalinį vėžio institutą: sulaukė neįkainojamos dovanos

Akciją „Rožinė dovana moterims“ NVI organizuoja kartu Tarptautine moterų asociacija Vilniuje, Nacionaline krūties ligų asociacija, Vilniaus kolegija, moterų atvežimą į NVI organizuoti padeda savivaldybės.

Pačioms savarankiškai atvykti iki Vilniaus sudėtinga

Šalčininkų r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė, savivaldybės gydytoja Jolanta Černiauskienė džiaugiasi, kad savivaldybė prie iniciatyvos prevenciškai ištirti krašto moteris dėl krūties vėžio prisijungia jau ne pirmus metus. Šiemet į NVI atvyko 48 Šalčininkų r. gyventojos. Anot J. Černiauskienės, tokios akcijos, kai moterys į NVI atvežamos savivaldybės autobusu, itin reikalingos atokesnių rajono kraštų gyventojoms, kurioms savarankiškai atvykti iki Vilniaus – sudėtinga.

„Praėjusiais metais atvyko 32 moterys, patikros vyko 4 dienas. Jas pakviesti buvo sudėtingiau, girdėjome tokių atsakymų, kaip „aš jauna, dar palauksiu.“ Šiemet pakviesti išsitirti norinčias moteris buvo daug lengviau. Labai patogu, kad moterys išsitirti į Nacionalinį vėžio institutą atvyksta savivaldybės autobusu ir vėliau kartu grįžta namo. Suorganizuotas transportas – didelis privalumas, kadangi moterims pačioms nereikia rūpintis atvykimu, nereikia prašyti atvežti vaikų ar vyro, jei pačios moterys nevairuoja. Turime moterų, kurios pasitikrinti atvyko iš tokių atokių rajono vietų, kaip Dieveniškės. Jei vyktų į Vilnių savarankiškai, joms tektų važiuoti autobusu į Šalčininkus, tuomet persėsti į autobusą, kuris veža į Vilnių, o tada dar kitu autobusu vykti iki ligoninės... Daug nepatogumų. O čia turime autobusą, kuris nuveža iš taško A į tašką B,“ – sako J. Černiauskienė.

Šalčininkų r. savivaldybė taip pat džiaugiasi glaudžiu bendradarbiavimu su rajono gydymo įstaigomis. „Į patikrą kvietėme per Šalčininkų r. savivaldybės Feisbuką, tinklalapį, siunčiau kvietimus per šeimos gydytojus. Gydymo įstaigos rinko norinčių dalyvauti patikroje sąrašus ir juos siuntė man. Kai kurios moterys registravosi tiesiogiai per šeimos gydytojus. Labai gražus bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir šeimos gydytojų. Šalčininkų rajonas dėkoja už galimybę prisijungti prie šios iniciatyvos ir tikisi šioje akcijoje dalyvauti ir ateityje,“ – mintimis dalinasi J. Černiauskienė.

Atvežė jau antrą kartą šį mėnesį

Tą pačią dieną prie akcijos „Rožinė dovana moterims“ prisijungė ir Širvintų r. savivaldybė: į NVI savivaldybės autobusu atvyko 31 moterys. Ši savivaldybė krašto gyventojas į NVI atveža jau antrą kartą šį mėnesį.

„Pasitikrinti moteris kvietėme per šeimos gydytojus, kurie matė, kad moterims atėjo laikas tirtis pagal programą. Kai kurioms moterims prevenciškai išsitirti dėl krūties vėžio pasiūlė ginekologai, pas kuriuos jos lankėsi. Didelis ačiū darbdaviams, kurie moteris išleido į Vilnių išsitirti. Pirmieji autobusai iš Širvintų r. Nacionaliniame vėžio institute lankėsi šį mėnesį. Moterys liko labai patenkintos, nuotaikos puikios, siunčia šilčiausius linkėjimus gydytojams, kurie jas apžiūrėjo. Kai kurios sakė, kad nereikia bijoti tirtis, ypač, kai NVI dirba labai puikūs specialistai, kurie atsako į visus kylančius klausimus,“ – kalbėjo Širvintų r. vicemerė L. Versekėnaitė.

„Rožinė dovana“ taip pat bus įteikta Lazdijų r., Mažeikių r., Rokiškio r., Elektrėnų, Pakruojo r. gyventojoms. Akcijos pavadinimas „Rožinė dovana moterims“ pasirinktas neatsitiktinai: juk geriausia, ką galima padovanoti sau, yra sveikata.