Mokytojai žada skelbti nacionalinį streiką: štai ko reikalauja

Kaip teigiama penktadienį išplatintame profsąjungos pranešime, šis numatomas lapkričio 16-ąją.
Nurodė reikalavimus
LŠDPS nurodo reikalaujanti 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
„Mokytojai nėra nusiteikę streikuoti dėl paties streiko. Jie nori susitarti, dirbti, būti išgirsti ir matyti, kad jų darbas yra vertinamas. Tačiau dialogas negali būti, kai sprendimai jau priimti, o mokytojams belieka juos išklausyti ir dar kartą patikėti, kad geresni laikai – jau visai netoli“, – sako profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
„Mokytojai puikiai geba skaičiuoti, todėl skirtumą tarp atlyginimų augimo, deklaruojamo dokumentuose, ir to, kurį galima pamatyti savo algalapyje, tikrai pastebi“, – pabrėžia jis.
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