Mokiniai iš Bukiškio mokyklos išvaryti į bendrabutį, po kurio langais šlaistosi girtuokliai: „Vaikai kartais slepiasi tualete“

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Bukiškio pagrindinės mokyklos antrokė Emilija, vietoj to, kad po pamokų ruoštų namų darbus ar ilsėtųsi, su bendraklasiais ir jų tėvais piketavo prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Mokyklos bendruomenė piktinasi, kad ministerija neskiria žadėtų pinigų papildomoms klasėms įrengti, nes vaikai mokykloje nebetelpa:
„Mes neturim, kur mokytis!“
Mokiniai perkelti į bendrabutį
Bukiškio mokyklą net mokykla sunku pavadinti – pamokos vyksta greta mokyklos esančiame bendrabutyje.
„Čia nėra daug vietos, ir jeigu norėtum susitikti su savo sesėmis ir broliais, kurie didesni, turi eiti ilgai“, – pasakoja antrokė Emilija.
„Ir kai būna, pavyzdžiui, kažkoks koncertas, tai mums reikia eiti per lauką ir rengtis“, – sako antrokas Gustas.
„Į fizinį, į kitas patalpas reikia eiti, į šokius. Žiemą tai visai šalta“, – teigia antrokas Adrijanas.
„Jie praranda galimybę jaustis kaip mokyklos dalimi dėl to, kad jie nebendrauja su kitų klasių mokiniais. Į mokyklą, kaip jie sako, ateina kaip į svečius“, – sako Bukiškio mokyklos direktorė Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė.
Mokykloje likusiems vaikams trūksta patalpų ir tualetų
Virš mokinių galvų gyvena žmonės, dalis jų – socialiai remtini. Direktorei teko vaikyti girtuokliaujančius žmones tiesiai po mokinių langais. O pietauti vaikai eina į greta esančią valgyklą, kur valgo ir miestelyje dirbantys darbininkai. Net ir tiems vaikams, kurie mokosi mokyklos pastate, ne pyragai. Trūkstant patalpų, pamokos vyksta ir bibliotekoje, kur knygų, kada panorėjęs, neateisi.
„Pirmų–ketvirtų klasių vaikai į biblioteką kviečiami per ketvirtą pertrauką, o penktų–dešimtų – per trečią pertrauką“, – pasakoja G. Notrimaitė-Muzikevičienė.
Mokykloje trūksta vietos vaikams ramiai atsipūsti, ramybės vaikai ieško net tualete.
„Vaikai kartais slepiasi tualete dėl to, kad čia tyliausia, nors neturėtų būti poilsio zona sanmazgai“, – sako Bukiškio mokyklos direktorės pavaduotoja Jūratė Meškauskienė.
Net ir tų pačių tualetų trūksta trečdalio, dėl to mokykla neturi higienos paso, o mokytojai gamtinius reikalus atlieka ten pat, kur mokiniai. ŠMSM dar pernai žadėjo, kad skirs pinigų klasėms įrengti darželio patalpose.
„2025 metais dar buvo kalbama, kad projektas nebus stabdomas plėtros, ir jau kuris laikas yra štilis“, – teigia G. Notrimaitė-Muzikevičienė.
Atsakomybę permetė savivaldybei
Ministerija išsižada ne tik pažadų skirti pinigų remontui, bet ir pačios mokyklos – perduos ją Vilniaus rajono savivaldybei. Tai patvirtino viceministras, susitikęs su piketuotojais.
„Pirmiausia mes turime gauti ministerijos pasiūlymą, mes jo šiandien dar nesame gavę. Jei gausime, ne administracija priima sprendimą, o taryba“, – sako Vilniaus rajono administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
Piketo dalyviai pasigedo ministrės. Ministrė pikete nepasirodė, išvyko į Kauną, o prieš išvykdama situaciją aiškino taip:
„Ministerija nėra atsakinga už mokyklų tinklo optimizavimą, už plėtrą – tai yra savivaldybių funkcija“, – komentavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Viceministras dalį įpykusių tėvų pasikvietė pokalbiui į ministeriją, kur užtruko visą pavakarę.
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