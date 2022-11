Misija „pasodinti Daktarą“, arba šansas, kurio pareigūnai nenorėjo paleisti

Kriminalinių naujienų laikraštyje „Akistata“ 2003-siais išpublikuotas straipsnis sugrąžina mus būtent į tuos laikus. Kalbame apie 1996-sius, kai Lietuvoje buvo šaltakraujiškas nužudytas žinomas verslininkas ir jo vairuotojas.

Sužinokite, kas buvo žinoma iškart po nužudymo ir kaip klostėsi daugiau kaip dešimtmetį užtrukęs tyrimas.

Mįslingas nužudymas

S. Čiapas ir jo vairuotojas bei sargybinis V. Varnas buvo sušaudyti automobilyje BMW, kai važiavo iš S. Čiapo namų. Kartu sėdėjo ir verslininko žmona Jolanta, tačiau kulkos jos nekliudė. Praėjus kelioms valandoms po nusikaltimo už kelių kilometrų buvo rasti du automatai „Kalašnikov“ su keturiomis apkabomis ir dvi granatos.

(251 nuotr.) FOTOGALERIJA. H. Daktaro gyvenimo sąlygos Pravieniškėse

Po ekspertizių paaiškėjo, kad kaip tik iš šių ginklų buvo sušaudytas ir verslininkas, ir vairuotojas. Dar po kurio laiko pavyko išsiaiškinti, kad ginklai pavogti iš Kauno savanorių būstinės. Per tuos metus buvo sulaikyti bent šeši įtariamieji, bet visus juos teko paleisti. Pirmiausia įtarimas krito ant Algio bei Vidmanto Revuckų.

Tie žiaurumu pagarsėję broliai konfliktavo su „daktarais“. Vieną kartą įvyko net susišaudymas, kurio metu nukentėjo „daktarai“. Pareigūnai manė, kad S. Čiapo nužudymas būtų nuodėmių atleidimas Revuckams, tačiau to įrodyti nepavyko.

Dar po metų buvo sulaikyti Žymantas Janiselis (Jautis) ir Rolandas Zaveckas (Džempis), po to Saulius Pilipavičius (Gražuolis). Ekspertai nustatė, kad kvapas nuo ginklų sutampa su Gražuolio kvapu, bet tai buvo viskas. Visi trys buvo paleisti.

Vienu metu vėl buvo nušvitusi viltis: galbūt pagaliau bus išaiškintas mįslingas nužudymas, nes pareigūnų rankose atsidūrė po S. Čiapo nužudymo kelerius metus slapstęsis su „daktarais“ siejamas Egidijus Abarius (Goga).

Archyviniai kadrai: akimirkos iš „Daktarų“ gaujos gyvenimo (33 nuotr.) Tikroji Daktarų istorija: pirmieji sportininkai ir verslininkai su šešėliais (nuotr. asm. archyvo) Tikroji Daktarų istorija: pirmieji sportininkai ir verslininkai su šešėliais (nuotr. asm. archyvo) Tikroji Daktarų istorija: pirmieji sportininkai ir verslininkai su šešėliais (nuotr. asm. archyvo) +29 Tikroji Daktarų istorija: pirmieji sportininkai ir verslininkai su šešėliais (nuotr. asm. archyvo) Tikroji Daktarų istorija: pirmieji sportininkai ir verslininkai su šešėliais (nuotr. asm. archyvo) Tikroji Daktarų istorija (nuotr. Organizatorių) Tikroji Daktarų istorija (nuotr. Organizatorių) Tikroji Daktarų istorija (nuotr. Organizatorių) Tikroji Daktarų istorija (nuotr. Organizatorių) Tikroji Daktarų istorija (nuotr. Organizatorių) Lietuvos gaujų klestėjimo metais A. Pukelis – Švinius ir H. Daktaras. Tačiau pernai Henytės sūnus nepagarbiai elgėsi su Šviniaus moterimi, todėl jų konfliktas dabar sprendžiamas teisme. (nuotr. Organizatorių) Apeliacinės instancijos teismas H. Daktaro ir jo bendrų byloje nuosprendį planuoja skelbti šių metų pradžioje (Roberto Riabovo/Fotodiena nuotr.) Rimvydas Žilinskas-Taisonas ir Henrikas Daktaras (Nuotr. iš knygos „Mafijos kronikos“) Alvydas Viktoras Laurinavičius - Luras, H. Daktaras ir Rimantas Ganusauskas - Mongolas. (nuotr. Organizatorių) Henrikas Daktaras ir Jonas Bielskis (nuotr. asm. archyvo) Paskutinėje Daktarų byloje yra unikali nuotrauka, kurioje matyti, kaip S. Čiapas (iš kairės) per vieną iš puotų šiltai sveikina buvusį gaujos lyderį, dabar iki gyvos galvos nuteistą H. Daktarą Henriko Daktaro antrininkas Leonardas (nuotr. TV3) Iki šiol nuo pašalinių akių saugomuose policijos archyvuose ir paskutinėje Daktarų byloje yra daugybė fotografijų ir jų kopijų iš anuomet „Vilijoje“ surengtų mafijos puotų. Štai čia užfiksuota, kaip „vilijampoliečiai“ smaginosi su anuomet populiarios grup (nuotr. Balsas.lt) J. Bielskis su H. Daktaru (nuotr. „Akistatos” archyvo) (nuotr. Balsas.lt) 1997-ųjų pradžioje Daktarų „torpedų“ nužudyto R. Borcherto (Nr. 3) egzekucijoje du iš 7 dalyvavusių budelių pastaraisiais metais sulaikyti Londone (nuotr. „Akistatos“ archyvo) (nuotr. Balsas.lt) Kadaise H. Daktaras ir R. Žilinskas mėgavosi bendru poilsiu, tačiau šiandien vyriškiai atsidūrę priešingose stovyklose. Tylėti nusprendęs Henytė atlieka jam skirtą bausmę, o apie buvusius bendrus atvirai prabilęs Rimvis dar tik ruošiasi kalėjimui (nuotr. (nuotr. Balsas.lt) Bylos medžiagoje oficialiai teigiama, kad net keturi Daktarų veikėjai „Vilijoje“ yra praleidę paskutines savo gyvenimo minutes. Tarp tokių – ir R. Ganusauskas-Mongolas bei R. Borchertas-Karabasas (Redakcijos archyvo nuotr.) (nuotr. Balsas.lt) KGB akiratyje buvo atsidūręs Kauno mafijos veteranas J. Bielskis (nr.3) (nuotr. „Akistatos”) Prieš nuosprendį H. Daktaras noriai bendravo su žurnalistais, tačiau išgirdęs, kad jam skirta bausmė iki gyvos galvos, sutriko ir nurimo (nuotr. Vytauto Liaudanskio / „Klaipėda”) H. Daktarui buvo iš tų žmonių, kuriems neegzistavo svaigalai "Klaipėda" Daktarų banketas: R. Ganusauskas-Mongolas, R. Žilinskas-Taisonas, arba Rimvis, ir H. Daktaras (nuotr. Iš knygos „Tikroji Daktarų istorija“) (nuotr. Balsas.lt) Henrikas Daktaras (nuotr. Elta) DAKTARŲ TEISMO POSĖDYJE J. BIELSKIS NEBUVO LINKĘS SKANDINTI H. DAKTARO (nuotr. Gamintojo) D. Ganusauskas-Mongoliukas tikino, kad nebuvęs aktyviu Daktarų gaujos nariu (nuotr. Balsas.lt) R. Ganusausko duktė R. Zuozienė dėl tėvo nužudymo dar kartą apkaltino savo tolimą giminaitį H. Daktarą (nuotr. Akistata) (nuotr. Balsas.lt) Priešais virtę buvę draugai R. Žilinskas (viduryje) ir H. Daktaras. Taisonu pravardžiuojamas vyras atskleidė didžiąją Mongolo (pirmas iš kairės) mirties mįslę, kurioje esą lemtingus šūvius paleido H. Daktaras („Akistatos“ nuotr.) (nuotr. Balsas.lt) Apie E. Tamulį-Išsižiojėlį (Nr. 5) išlikę duomenys migloti, tačiau pavyko rasti nuotrauką, kurioje jis įamžintas su buvusiais Daktarų šulais – H. Daktaru (Nr. 3) ir A. V. Laurinavičiumi (Nr. 2) (nuotr. Balsas.lt) Daktarų senbuviai E. Abarius IR A.V. Laurinavičius-Luras 1992 m. lapkritį vykusiose Rimanto Ganusausko-Mongolo vestuvėse (Akist. nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)

(33 nuotr.) FOTOGALERIJA. Archyviniai kadrai: akimirkos iš „Daktarų“ gaujos gyvenimo

Žioplumas?

E. Abarius (46m.) laikomas vienu iš „daktarų“ lyderių. Dar sovietmečiu kartu su Henytės broliu jis buvo nuteistas už grupinį išžaginimą, o vėliau ne kartą įvairiose bylose figūravo kaip įtariamasis. Su tuo pačiu Henyte kartą buvo sulaikytas Utenoje, kur bandė į protą atvesti vienos bendrovės vadovus.

Vėliau Goga buvo įpareigotas deklaruoti turtą. Nors tik vidurinio išsilavinimo, bet, manoma, kaip tik E. Abarius tvarkė „daktarų“ finansus, vadovavo žvalgybai, o suėmus Henytę užėmė jo vietą. Generalinė prokuratūra turėjo duomenų, kad Gogos namuose yra kompiuteris, kuriame užfiksuotos visos finansinės operacijos, tačiau to kompiuterio surasti nepavyko. Lyg ir per policijos žioplumą – kratą atliko ne tame Gogos name.

Tačiau ir prie E. Abariaus S. Čiapo nužudymas nelipo. Daugelio tų, kurie kaip įtariamieji buvo sulaikyti S. Čiapo byloje, šiandien jau nėra gyvų. Kas žino, gal kuris iš jų nusinešė nužudymo paslaptis į kapus, nors sklido gandai, kad prokuratūra turi duomenų, kas nužudė Sigitą. Pareigūnai net buvo susitikę su vykdytoju, bet išgauti, kas užsakovas, nepavyko.

Liudininkas nepalūžo

Tuo tarpu H. Daktaras atsėdėjo, kaip manoma, už vieną mažiausių savo nuodėmių. Generalinės prokuratūros pareigūnai puikiai suprato, kad dabar verkiant reikia įrodyti kuo daugiau Henytės nusikaltimų ir pateikti kuo svaresnių kaltinimų. Juk, kaip ten būtų, Generalinės prokuratūros pareigūnai, bendradarbiaudami su vietos policija, jau buvo pasodinę visą pulką Klaipėdos, Tauragės, Mažeikių, Kelmės, Šiaulių, Alytaus organizuotų nusikaltėlių. Nesinorėjo, kad žygis prieš Kauno „šeimas“ baigtųsi teisėsaugos fiasko.

H. Daktarą „pasodinti“ padėjo buvęs „Agoros“ apsaugos vadas, vėliau grįžęs į policiją ir dirbęs Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo tarnybos vyr. komisaru, Jurijus Milevskis. Kai pareigūnas vadovavo S. Čiapo apsaugai, buvo pavogtas jo automobilis.

Kai H. Daktarui buvo sumokėta išpirka, šis parodė, kurioje vietoje pavogtasis automobilis stovi. Visa ši istorija buvo užfiksuota, dėl Henytės tarpininkavimo išsiperkant vogtus automobilius surinkta kitų įrodymų, atsirado liudininkų ir H. Daktarui buvo pateikti keli rimti kaltinimai. Taip H. Daktaras, apkaltintas turto prievartavimu, buvo nuteistas 7,5 metų laivės atėmimo.

2001 metų spalio mėnesį atlikęs tris ketvirtadalius bausmės, kaip gerai besielgiantis kalinys H. Daktaras buvo paleistas į laisvę. Visa žiniasklaida Henytę pasitiko tarsi tautos didvyrį. Kolonijoje H. Daktaras iš tikrųjų elgėsi nepriekaištingai: jis skaitė knygeles apie sveiką gyvenimo būdą, sportavo, valgė vegetarišką maistą ir netgi savotiškai kovojo su narkomanija.

Jokios pagarbos veteranams

Grįžusiam iš kolonijos Henytei buvo uždrausta lankytis pasilinksminimo vietose, daugelyje restoranų ir kavinių, naktis jis privalėjo leisti savo namuose. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad vadui atliekant bausmę „daktarai“ prarado vadovaujančias pozicijas. Prieš patenkant Henytei į nelaisvę mieste buvo 33 „šeimos“, buvo aiškus lyderis, jo pavaduotojai.

Kiekviena „šeima“ turėjo priskirtą darbo barą. Be „autoritetų“ žinios tuo laiku nė plaukas nuo galvos nenukrisdavo. Grįžęs Henytė rado „bespredielą“ (netvarką). Atsirado daugybė vienas nuo kitų nepriklausančių grupuočių, kurių niekas nekontroliuoja. Ir jokios pagarbos veteranams. Net pats H. Daktaras buvo priverstas nusipirkti šarvuotą automobilį.

„Beveik šešerius metus buvau kalėjime, per tą laiką situacija Lietuvoje smarkiai pasikeitė,– teigė korespondentams H. Daktaras. – Dabar komisarai manęs prašo vėl įvesti tvarką, kad Kaune nebūtų samdomų žmogžudžių. Tačiau aš atsisakau, bet ką daryti. Pirmiausia pasakiau, kad gali atsirasti naujas Paulauskas, kuris vėl mane pasodins į kalėjimą. Jaunimas dabar nebe toks. Jie nori tik lengvai užsidirbti. Dabar tarp jaunimo yra daug kvailių ir narkomanų. O narkomanas nėra mūsų planetos žmogus. Jis su kosmosu bendrauja. Net mane gali nušauti. Todėl dabar tvarką gali įvesti tik policija“ („Respublika“).

Dar viena citata: „Tarp jūsų vadinamų nusikaltėlių yra tokia tvarka: prasižengei – atsakyk. Todėl ir tų žmogžudysčių daug, kartais žmogus, atrodo, nieko blogo nedaro, bet vėliau paaiškėja, kad jis „supuvęs“ intrigantas, kiršintojas, kenkėjas ir užkulisių žaidėjas. Anksčiau „autoritetai“ aiškindavosi visas smulkmenas, kuo pasmerktas mirti žmogus nusikalto, dabar nebeliko kam aiškintis – visi vadai susodinti arba išsibėgiojo. Jaunimas nebekontroliuojamas. Jauni nusikaltėliai su niekuo nesiskaito, nieko nebijo, gyvena šia diena ir visko nori dabar. Santykius aiškinasi elementariai – kas nors negerai, tuoj išsitraukia „vamzdį“ ir šauna. Mano laikais vyravo mažiau pavojingas jėgos kultas, tada santykius aiškindavomės vienas prieš vieną„(„Veidas“).

Iš tų kalbų galima suprasti, kad Henytė paseno. Ir vis dėlto sugrįžus Henytei policininkai pajuto gaujose judėjimą, bandymą vėl visus suburti po viena vėliava.

Seniausios tradicijos

Dabartinė Kauno padėtis teisėsaugininkams gal ir geresnė. Iš vieno centro valdomos grupuotės buvo daug pavojingesnės ir stipresnės. Suskilęs į atskiras grupuotes nusikalstamas pasaulis nebe toks galingas, su juo lengviau kovoti. Bet nurašyti Kauno nusikalstamą pasaulį dar anksti. Juolab kad vilniečiai, ypač tuometinis policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius, vis žadėjo užsiimti Kaunu.

Panevėžio „tulpiniai“ jau apraminti, Žemaitijos Šilio gauja teisiama, Klaipėdos „gaidjurginiai“ tardomi, o iki Kauno rankos vis nesiekia. O čia per paskutinius metus žuvo nė kiek ne mažiau verslininkų, o dingusių arba nužudytų grupuočių narių net daugiau nei kitur, bet kažkodėl dėl kauniečių taip netriukšmaujama. O juk visi su „daktarais“ konfliktavusieji ar jiems neįtikusieji jų žargonu tariant, padėti į vietą. Mongolas, Turistas, Zalaga, Ramaškė ir daugelis kitų galvas padėjo pačioje jaunystėje.

Beje, kaip kituose miestuose, taip ir Kaune apie gaujas policininkams ir prokurorams pasakoja buvę daškiniai Saulius Mečislovas ir Žydrūnas Čiapai. Valstybės saugomi liudytojai yra papasakoję ir apie kitus Henytės žygius. Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama dar viena baudžiamoji byla, kurioje Henytė kaltinamas dėl turto prievartavimo išsiperkant 1994 – 1995 metais pavogtus penkis automobilius. Tardytojai atiduodami bylą į teismą sakė, kad ji perspektyvi ir kad H. Daktaras vėl atsidurs už grotų. Tačiau po įvairių teisminių peripetijų jau matyti, kad jei Henrikas ir būtų nuteistas, jam galiotų senaties terminas.

Saulius ir Žydrūnas Čiapai policijos saugomi jau 7 metai. Įkliuvę dėl automobilių vagysčių jie sutiko bendradarbiauti su teisėsaugininkais ir papasakojo apie Kauno gaujas, jų vadus, ryšius. Atrodė, kad remiantis brolių parodymais Kauno grupuotės bus išsklaidytos, bet taip neįvyko. Pateikti kaltinimus pritrūko įrodymų, o dalis įtariamųjų išsislapstė, kai kas nuteistas už kitus nusikaltimus, kai kas įjunko į narkotikus. Galų gale per tiek metų ir patys Čiapai painiojosi savo parodymuose, juolab kad teismų metu jiems galvas suka visi teisiamieji. Ir šioje byloje, kur dar teisiamas H. Daktaras, ir kitose nenoriai parodymus duoda ir kiti liudininkai, ir patys nukentėjusieji. Daugelis bijo nusikaltėlių keršto ir tai yra natūralu. Net JAV, kur daugelį metų veikia nukentėjusiųjų ir liudytojų apsaugos programa, mafija atkeršija savo skriaudėjams, o ką kalbėti apie mažutę Lietuvą.

Kaip ten bebūtų, Kaunas turi seniausias mafijos tradicijas. Lietuviškosios mafijos krikštatėviu laikomas Edvardas Tamulis (Algutis). Jis buvo nužudytas Rygoje, per Latvijos mafijos lyderio V. Avakumovo laidotuves. Nors yra taisyklė, kad į gaujos narių pakasynas atvykę net ir priešiškos grupuotės nariai neliečiami, bet Algutis latviams buvo per daug įgrisęs ir jie jį subadė.

Vėliau „daktarai“ pirmieji respublikoje pradėjo reketuoti švelniakailių gyvulėlių augintojus, pirmieji reikalavo duoklės iš tik susikūrusių kooperatorių, automobilių remontininkų. Dar sovietmečiu Algirdas Žemaitis (Kukas) mėgino nureketuoti automobilių meistrą, tik milicininkai jį sugavo ir pasodino. Žaliakalnyje veikusi Mato gauja nevengdavo reketuoti net valstybinių autoservisų. O sovietmečiu sėdėjęs Kukas kaip įtariamasis vėliau figūravo daugelyje bylų, bet visą laiką sėkmingai išsisukdavo.

Ne kas kitas, o kauniečiai sukūrė ir įgyvendino vogtų automobilių išpirkos mechanizmą. Dabar jis plačiai paplitęs po visą šalį, bet visą laiką labiausiai klestėjo Kaune. Kauniečiai pirmieji pradėjo ir dar vieną labai pelningą šešėlinį verslą – narkotikų gamybą. Pakaunėje jau uždarytas ne vienas aukštos kokybės kvaišalų fabrikėlis, bet jų nemažėja.

Pilstuko iš spirito gamyba plačiai pasklidusi šalyje, bet ir čia autorystė priklauso kauniečiams. Buvo laikai, kai visa pakaunė mėlynavo statinėmis nuo spirito. Ir dabar tai dar biznis, bet jau ne mafijos lygio. Mafija užsiima kontrabanda. Kauniečiai čia irgi buvo lyderiai.