TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrė: susvyravus premjerės pasitikėjimui, neaišku, kaip tokioje atmosferoje toliau dirbti

2025-10-20 16:53 / šaltinis: BNS
2025-10-20 16:53

Premjerei prakalbus apie sušlubavusį pasitikėjimą krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, pastaroji svarsto apie tolesnio darbo perspektyvas.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Premjerei prakalbus apie sušlubavusį pasitikėjimą krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, pastaroji svarsto apie tolesnio darbo perspektyvas.

„Premjerė ištransliavo žinutę, kad jos pasitikėjimas manimi susvyravęs, man nelabai aišku, kaip tokioje atmosferoje galima dirbti“, – žurnalistams pirmadienį sakė D. Šakalienė.

„Ką šiandien girdžiu, kad partijos pirmininkas manimi netiki, premjerė manimi netiki, tai yra jų pasirinkimas“, – pridūrė ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Šakalienė žada su komanda aptarti, ką daryti toliau.

„Taip aš jau dirbu – komandiškai: tie žmonės, kurie paliko kitus darbus, atėjo vedini patriotiškumo į mano politinę komandą, į ministeriją, turi teisę dalyvauti priimant galutinį sprendimą, žiūrint, ką darom toliau, (...) vėliau tą sprendimą pranešime ir viešai“, – sakė ministrė.

Taip ji kalbėjo premjerei Ingai Ruginienei pareiškus, kad ministrė per šią savaitę turi atsakyti apie Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusį gynybos biudžeto pristatymą nuomonės formuotojams, taip pat apie savo sąsajas su gynybos pramones atstovais.

Nors D. Šakalienė sako apie susitikimą ministerijoje nieko nežinojusi, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir Vyriausybės vadovė sako netikintys ministre.

D. Šakalienė tvirtina, jog laikėsi „kietos pozicijos“ dėl kitų metų gynybos biudžeto tiek bendraujant tiesiogiai su Vyriausybės nariais, tiek kalbant su įvairiomis visuomenėmis grupėmis.

„Nematau jokios prasmės kaip nors persekioti ar bausti žmones, kurie suorganizavo vieną ar kitą off the recordą (neoficialus susitikimas – BNS)“, – kalbėjo ji.

D. Šakalienė sako, kad jau kurį laiką sau užduoda klausimą, kaip toliau dirbti „tokioje atmosferoje“.

„Vienintelė priežastis, kodėl aš vis dar esu šioje pozicijoje, siekis užtikrinti maksimaliai kietą gynybą mūsų gynybai“, – teigia ministrė.

Pasak D. Šakalienės, apie susvyravusį partijos lyderių pasitikėjimą ji girdi pastaruosius kelis mėnesius.

„Niekas nieko konkretaus negali pasakyti, ką aš blogai padariau savo darbe, kur mano kompetencijos pavedė Krašto apsaugos ministeriją, krašto apsaugos sistemą, yra tik įvairūs įtarimai“,– kalbėjo ministrė.

I. Ruginienė pirmadienį paskelbė, kad iš KAM atimama atsakomybė kuruoti gynybos pramonę, šią sritį toliau prižiūrės Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.

„Netikėtas gynybos failo atėmimas reiškia ir vieno viceministro darbo turinio pasikeitimą“, – sakė D. Šakalienė.

Kaip rašė BNS, Vyriausybei praėjusią savaitę pritarus kitų metų valstybės biudžeto projektui, gynybai siūloma skirti 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Šių metų pradžioje iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta Valstybės gynimo taryba nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.

