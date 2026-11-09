Ministras pirmininkas: galimas sprendimas dėl energetikos įmonių viršpelnio apmokestinimo – trečiadienį

„Turėčiau sulaukti (trijų ministerijų pasiūlymų – BNS), tikiuosi, iki šios dienos pabaigos, jeigu ne, tai iki rytojaus. Irgi aptarsime koalicijoje (koalicinėje taryboje trečiadienį – BNS), ar tokio sprendimo imamės, kokia tai galėtų būti nauda biudžetui, finansinė nauda, ir kokia galėtų būti galbūt tam tikra žala politinių, tarpvalstybinių, kaimyninių santykių padarinių kontekste“, – pirmadienį žurnalistams Vilniuje sakė Mindaugas Sinkevičius.
Premjeras sako siekiantis didesnio skaidrumo
Premjero teigimu, neieškoma kaltų dėl energetinės krizės, tačiau siekiama didesnio skaidrumo ir sąžiningumo vartotojams bei verslui.
„Bet kurioje krizinėje situacijoje kažkas įprastai iš situacijų, kurios yra skausmingos vartotojams, verslui, nebūtinai pelnytai pasipelno. Ir logika čia tokia, tai gal tas viršpelnis, tai yra tas neįprastas, įprastomis gyvenimo sąlygomis pelnas galėtų būti pasidalintas su visuomene“, – aiškino M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, M. Sinkevičius praėjusią savaitę pavedė energetikos, finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrams skubiai įvertinti energetikos įmonių pelną bei viršpelnį ir iki pirmadienio parengti siūlymus dėl jo apmokestinimo. Pavedimas apima įvairias energetikos sritis, įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas.
„Orlen“ praėjusią savaitę pareiškė svarstantis, ar atsisakyti Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Koncerno vadovo Ireneuszo Fafaros (Ireniušo Fanfaros) teigimu, priėmus tokį sprendimą kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą.
Finansų ministras Taurimas Valys tuomet teigė, kad tokį pareiškimą galima interpretuoti kaip spaudimą dėl svarstomo viršpelnio mokesčio, o energetikos ministras Lukas Savickas tai vadino atitinkama koncerno reakcija į šias diskusijas.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragino viršpelnio mokestį svarstyti atsargiai, kad dėl galimai mažos finansinės naudos Lietuva nepatirtų neigiamų politinių pasekmių.
Vyriausybei svarstant galimybes apmokestinti energetikos įmonių dėl aukštų naftos kainų uždirbamą neplanuotą pelną, BNS kalbinti ekspertai ir rinkos dalyviai iniciatyvą vadina nesusipratimu bei ydingu pasiūlymu, kuris valstybei neduotų daug papildomų pajamų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.