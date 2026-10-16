Ministras Kaunas: „Fegda“ iki sausio pabaigos turi sutvarkyti kelią į poligoną, kitaip grės sankcijos

„Tuomet mes labai principingai su teisininkais vertinsime šitą situaciją ir, mano asmeniniu požiūriu, jeigu per tokį laikotarpį mes nesugebėsime tinkamai įgyvendinti infrastruktūros, kritinės infrastruktūros poreikio tinkamai, tai kyla klausimas, ar ta įmonė tikrai dar turėtų dalyvauti kituose projektuose“, – naujienų portalo „Delfi“ laidoje „Iš esmės“ teigė R. Kaunas.
Pasak ministro, šių metų birželį pasirašytas sutarties priedas, pagal kurį bendrovė savo lėšomis turi iš naujo nutiesti kelią. Darbų vertė siekia 4 mln. eurų, o valstybei papildomai už juos mokėti nereikės.
„Šiai dienai yra susitarimas, kad rangovas už savo lėšas tiesia visiškai naują kelią. Darbai realiai vyksta. Ministerijos atstovai reguliariai nuvyksta pasižiūrėti progreso, nes neužtenka tiesiog popierinių atsakymų“, – sakė R. Kaunas.
Ministras pabrėžė, kad darbų terminas nebus pratęstas, o papildomų nuolaidų rangovui nebus daroma. Jeigu įmonė įsipareigojimus įvykdys, ministerija toliau vertins atsakomybės klausimus dėl anksčiau netinkamai prižiūrėto sutarties vykdymo.
Kritikuoja ankstesnę priežiūrą
R. Kaunas pripažino, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) nustatyti pažeidimai kelia klausimų dėl Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) veiklos. Pasak jo, tarnyba išvadose ne kartą nurodė, kad agentūra neužtikrino tinkamos darbų kontrolės ir nesiėmė reikiamų veiksmų.
„Tuometinė IVA vadovybė, akivaizdu, to neatliko“, – teigė ministras.
Anot jo, šiuo metu pavesta peržiūrėti, kaip agentūroje kontroliuojamas sutarčių vykdymas ir prižiūrimi rangovai. Ministras taip pat neatmetė, kad reikės įvertinti ankstesnių pareigūnų sprendimus ir priežastis, dėl kurių rangovui nebuvo laiku taikytos sutartyje numatytos sankcijos.
„Dvejus metus vyko kažkokios derybos ir pasitarimai dar iki man tampant ministru. Tai kur žiūrėjo tuometiniai ministerijos ir IVA vadovai?“ – klausė R. Kaunas.
Kaip skelbė ELTA, „Fegdos grupės“ valdoma įmonė su defektais nutiesė 4 kilometrų kelio atkarpą į Rūdninkų poligoną.
Nors kelyje iš karto buvo nustatytas brokas, projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis buvo tik remontuojamas. Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui link poligono nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
Šį sausį KAM skelbė konkursą kelio techninę ekspertizę galinčiam atlikti rangovui, tačiau, kaip gegužę pranešė portalas „Delfi“, konkursas neįvyko ir ministerija nepaaiškino, dėl kokių priežasčių. KAM taip pat nurodė, kad toliau laikosi „principingos pozicijos“, jog kelio defektai privalo būti visiškai pašalinti valstybei nepatiriant jokių papildomų išlaidų.
Kelią baigtu statyti 2023 m. gruodį pripažino iš krašto apsaugos sistemos atstovų sudaryta žinybinė komisija. 2024 m. pavasarį kelias perduotas valdyti Lietuvos kariuomenei.
Žiniasklaidai paskelbus apie nekokybiškai nutiestą kelią į Rūdninkų poligoną, taip pat kalbėta apie galimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus ir jo šeimos sąsajas su „Fegda“.
Praėjusį lapkritį M. Sinkevičius tikino, jog niekada neatstovavo šios bendrovės interesams centrinės valdžios institucijose.
Šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du kelius, kurių bendras ilgis sudaro maždaug 6,5 km. Pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Rugsėjo gale krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins VPT nustatytus pažeidimus vykdant IVA sutartį su bendrove „Fegda“ dėl kelio į Rūdninkų poligoną.