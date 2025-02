Minint Vasario 16-ąją, Šimonytės įspėjimas: „Ukrainos sunaikinimas yra prielaida sunaikinti visa kita“

Diskusijos metu buvusi Lietuvos premjerė teigė, kad nepaisant įvairių viešojoje erdvėje nuskambančių JAV prezidento Donaldo Trumpo pasisakymų, svarbiausia dėmesį atkreipti į priimamus veiksmus.

„Man atrodo, vis tiek yra svarbu, kad mes nebėgtumėme paskui kiekvieną pasakymą, o labiau galbūt žiūrėtumėme į kokius nors konkrečius padarymus.

Tai irgi nelabai padeda, nes kai žiūrime, kas vyksta po pasakymų, daug aiškumo nėra, nes ten vieną dieną pasakau, kad jeigu jūs šitaip nepadarysite, tai tada atsivers pragaro vartai. Tada tas kažkas, kam buvo tai adresuota, to nepadaro ir taip būna, kad „tai ne ir toliau važiuojam“, – teigė buvusi premjerė.

I. Šimonytė taip pat pastebėjo, kad didesnė problema yra, tai jog dažnai D. Trumpo ir jo administracijos vartojamoje retorikoje Europa yra laikoma objektu ir jos nemėgina įtraukti į sprendimų priėmimus, pavyzdžiui, kalbant apie karą Ukrainoje.

„Sudėtingiausias dalykas yra, kai mes jaučiamės ne subjektu, o objektu, kaip, beje, ir Ukraina turbūt taip pat. Ir tos žinios, kad, Europa, jūs prie stalo nesėdėsite, nepaisant to, kad karas yra Europoje, nepaisant to, kad Europos Sąjunga yra turtingas, išsivystęs regionas ir regionas, kuris pagimdė turbūt didžiąją dalį JAV dabartinių piliečių.

Bet kaip ten bebūtų, man atrodo, mums šitas yra sudėtingiausias momentas, kai Europa neatranda savo subjektiškumo visoje šitoje istorijoje“, – susirinkusiems žmonėms sekmadienį sakė I. Šimonytė.

Planuoja įtraukti Europą į savo įtakos zoną?

Viešojoje erdvėje garsiai nuskambėjo ir D. Trumpo pasisakymai, jog Rusijai reikėtų nuimti jai šiuo metu taikomas sankcijas, o šalis agresorė turėtų sugrįžti į G-7.

Tačiau I. Šimonytės teigimu, Putino pagrindinis tikslas yra įtraukti Europą į savo įtakos zoną.

„Aš manau, kad Putinas ateina ne šito, o to savo 2021 metų gruodžio mėnesio rašinėlio, kur sakė: „NATO, susirinkite manatkes ir varykite į 97-ųjų sienas”. <...> Ukrainos sunaikinimas yra prielaida tiesiog, tam kad galėtų būti sunaikinta visa kita. Bet šiaip nemanau, kad jam gana Ukrainos.

Ypatingai galvojant apie tai, kad tu gali tikėtis, kad, jeigu JAV Europa nebeįdomi, tai tada čia ir bus tas pasidalinimas įtakos zonų, kad tegul ten JAV tvarkosi abiejose Amerikose ir tolimuosiuose Rytuose. O jau Europą tada malonėkite kažkaip man palikti“, – nuomone dalinosi I. Šimonytė.

Tiesa, nors, pasak I. Šimonytės, D. Trumpas veikia taip, „kaip veiktų savo privačioje įmonėje“, anot jos, nereikėtų stebėtis, jog JAV mėgina atsitraukti nuo Ukrainos ir visos Europos regiono.

„Kai dar buvo kuris laikas iki rinkimų ir Lietuvoje, ir JAV, tai vis tiek jau tos konsultacijos su įvairiais žmonėmis Vašingtone vyko ir tie žmonės, kurie buvo mažiau angažuoti tokiam Trumpo šlovinime ir vertinime, bet turėjo patirties dirbti su jais, tai ne vienas ekspertas sakė, kad jums reikia galvoti apie glaudesnį bendradarbiavimą savo Baltijos jūros reigone“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Visgi tai, ekspremjerės manymu, gali būti naudinga iš tos pusės, jog dalis Europos valstybių, kurios anksčiau nejausdavo Rusijos grėsmės, supras, jog negalima remtis tik JAV saugumo garantijomis.

„Tas saugus kiemas ir kas dabar yra labai aišku, visą laiką rėmėsi JAV saugumo garantijoms. Ta prasme, jūs buvote tame kieme tik todėl, kad ten uždėjo ranką Vašingtonas ir pasakė: „Va čia va bus kitaip negu ten, kur uždėjo ranką Stalinas“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Nutraukti kariniai veiksmai Ukrainoje būtų laikini

Paklausta, kaip mano ar Ukrainoje rusai nutrauktų ugnį, I. Šimonytė sakė, kad tokia tikimybė yra labai nedidelė.

O net, jei dėl tam tikrų aplinkybių ir būtų paskelbtos paliaubos, tai, pasak buvusios premjerės, būtų laikinas Putino sprendimas.

„Mano nuomone, tikimybė yra labai nedidelė, negali atmesti tokio skaičiavimo, kad Putinas nusprendžia, kad Trumpui reikia, kad nebūtų karo, kol jis bus prezidentas“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Tiesa, ekpremjerė akcentavo, kad, jeigu būtų pasiektos paliaubos, o Rusijai būtų nuimtos dabar taikomos sankcijos, per tą laikotarpį Rusija užsiaugintų „nemažą raumenį“.

O vėliau šalis agresorė, pasak ekspremjerės, vėl pratęstų karo veiksmus.

„Aš mažai tikiu, kad jis (Putinas – tv3.lt) norėtų atsisakyti savo strateginio tikslo ir dėl to galvoju, kad paradoksaliai tai ir gali būti geroji naujiena, todėl kad užsišaukęs labai daug, tuo pačiu susitarimo tikimybę sumažins.

Bet mums nuo to, aišku, kaifo nėra jokio, todėl kad mes priklausome ne nuo to, ką galim prognozuoti, ne nuo kažkokių principų, ne nuo vertybių, bet nuo to, kaip vienam ar kitam jėgos apologetui sušvies“, – teigė I. Šimonytė.