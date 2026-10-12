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Mindaugas Sinkevičius ir Robertas Kaunas dalyvaus Varšuvos saugumo forume

2026-10-12 06:30 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 06:30
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį išvyksta į Varšuvą, kur dalyvaus kasmetiniame saugumo forume, susitiks su Lenkijos pareigūnais.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį išvyksta į Varšuvą, kur dalyvaus kasmetiniame saugumo forume, susitiks su Lenkijos pareigūnais.

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Vyriausybės vadovo vizito metu numatyti susitikimai su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku, prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) ir Seimo maršalka Wlodzimierzu Czarzasty (Vlodzimežu Čažastu).

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Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama dvišaliams santykiams, oro gynybai, atsparumui hibridinėms grėsmėms, paramai Ukrainai, regioniniams energetikos ir susisiekimo projektams bei ES darbotvarkės aktualijoms prieš būsimą Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai.

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„Lietuvos ir Lenkijos strateginė partnerystė yra vienas esminių mūsų regiono saugumo komponentų. Kai stiprėja mūsų bendradarbiavimas, stiprėjame mes. Saugumas, ekonomika, energetika ir infrastruktūros projektai, kultūra – turime daugybę bendrų interesų, visose šiose srityse siekiame dar artimesnės partnerystės“, – prieš vizitą teigė M. Sinkevičius.

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Jis Varšuvos saugumo forume su Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Store (Jonu Gahru Stioru) dalyvaus diskusijoje apie Europos strateginį saugumą.

R. Kaunas savo ruožtu Varšuvos saugumo forume su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska, Lenkijos gynybos ministerijos vadovybės ir tarptautinės gynybos pramonės atstovais aptars Europos gynybinių pajėgumų stiprinimą, gynybos pramonės plėtrą ir būtinybę sparčiau paversti augančias investicijas realia karine galia, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

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R. Kaunas taip pat susitiks su Lenkijos vicepremjeru ir gynybos ministru Wladyslawu Kosiniaku-Kamyszu (Vladislavu Kosiniaku-Kamišu). Pokalbio metu ministrai daugiausia dėmesio skirs regiono saugumo situacijai, dvišaliam bendradarbiavimui gynybos srityje, ypač stiprinant oro gynybą ir kovos su dronais pajėgumus.

Jie planuoja aptarti ir artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkę.

R. Kaunas žada susitikti ir su gynybos pramonės atstovais.

Varšuvos saugumo forumas – vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių, kasmet suburiantis aukščiausio lygio politinius lyderius, NATO ir ES pareigūnus, kariuomenių vadus, gynybos pramonės bei ekspertų bendruomenės atstovus.

Strateginėse diskusijose aptariami aktualiausi Europos ir transatlantinio saugumo iššūkiai, strateginiai gynybos prioritetai ir sąjungininkų bendradarbiavimo stiprinimas.

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