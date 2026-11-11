Migracijos departamento profsąjunga prie Seimo reikalavo didinti darbuotojų atlyginimus

Pasak profsąjungos pirmininkės Rūtos Gerikienės, pagrindinė darbuotojų nepasitenkinimo priežastis – nekonkurencingas darbo užmokestis, dėl kurio migracijos departamentas rizikuoja prarasti kvalifikuotus specialistus.
Jos teigimu, 43 proc. departamento darbuotojų uždirba nuo 940 iki 1 100 eurų, taip pat dalis gauna 1200 eurų.
„Šiais laikais tai yra tos algos, iš kurių labai sunku pragyventi. Jeigu mus pervilioja net kitos valstybinės institucijos, tai mes nekonkuruojame. Vienas iš mūsų skyriaus darbuotojų išėjo į privatų sektorių, kur, be abejo, didesnė alga negu vidutinė, lygiai taip pat yra išėjusių ir į valstybinę įstaigą, kur pasiūlė daug didesnį atlyginimą. Tai tie atlyginimų skirtumai tarp valstybinių institucijų mane stebina“, – Eltai tvirtino trečiadienį R. Gerikienė.
Kol kas darbuotojų trūkumo įstaiga nejaučia, tačiau profesinės sąjungos pirmininkė pažymi, kad jau pastebimas darbuotojų dairymasis kitų, geriau apmokamų darbo vietų. Ji baiminasi, kad kitąmet, nepadidinus atlyginimų, įstaiga gali netekti dar daugiau darbuotojų.
Apie sudėtingą finansinę padėtį ir didelį darbo krūvį kalbėjo ir Migracijos departamento Sprendimų projektų skyriaus vyriausioji specialistė Dajana Damašauskaitė.
Įstaigos darbuotoja teigė šiuo metu į rankas gaunanti 1 100 eurų, tačiau turint būsto paskolą tokių pajamų jai nepakanka, tad tenka dirbti papildomai.
„Turiu papildomą darbą, 0,4 etato. Dirbu naktį“, – piketo dieną pasakojo įstaigos darbuotoja.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į Migracijos departamente didėjantį darbo krūvį. Pasak įstaigos darbuotojos, kasmet augant į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičiui, departamento darbuotojų skaičius mažėja.
„Darbo krūvis vis auga. Galite matyti Migracijos departamento metraštyje, kaip kiekvienais metais keičiasi užsieniečių atvykėlių skaičius, bet darbuotojų mažėja. Tai daug ką pasako“, – teigė pikete kalbinta įstaigos specialistė.
R. Gerikienė taip pat pabrėžė, kad departamento problemos neapsiriboja vien atlyginimais. Pasak jos, įstaigai taip pat trūksta finansavimo, investicijų, o dalis padalinių susiduria ir su netinkamų darbo patalpų problema.
„Mes dar spalio pradžioje rašėme raštus Seimo nariams, tačiau jie, ypač valdantieji, nesureagavo, nepasiūlė kažkokio socialinio dialogo ir mes nebuvome pakviesti į komitetus, nebuvo svarstomi mūsų siūlymai“, – pažymėjo profsąjungos pirmininkė.
Profsąjungos duomenimis, vidutinis atlyginimas Migracijos departamente šiuo metu siekia 2 124 eurus neatskaičius mokesčių, kai Lietuvos vidurkis – 2 628 eurai.
2026 metais atlikto tyrimo duomenimis, savo darbo užmokesčiu ir darbo sąlygomis buvo patenkinti vos 13 proc. Migracijos departamento darbuotojų. 2020 m. tokių darbuotojų buvo 43 proc., o 2024 m. – 25 proc.
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