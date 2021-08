Medikai įvertino nelaimę Palangoje: buivolo dūris mergaitei vos netapo mirtinu

„Highland“ rūšies karvę pramogų komplekse „HBH“ prie Palangos norėjusi pamatyti klaipėdietė Saulė su mažamete dukra atsidūrė ligoninėje. Kaip pasakoja moteris, gyvulys per aptvarą iškišo masyvią galvą ir jos trimetę dukra iškėlė pakabinęs ant rago.

„Mano mergaitė stovėjo, ko gero, per metrą, jei ne daugiau, nuo aptvaro, kai per jų plyšį išlindo jautis su visais savo ragais ir pakėlė mano vaiką į orą, išlindęs jis buvo iki krūtinės. Jis tiesiog dūrė jai į pilvą. Ir kadangi ji buvo su laisvesne maikute, jis kibo už maikutės. Bet per pilvą viskas praėjo. Bet gydytojai sakė, jei milimetras arčiau bambos, galėjau ruoštis vaiko laidotuvėms“, – sako mergaitės mama.

Kol laukė medikų, anot moters, pramogų komplekso darbuotojų net aplink nebuvo. Po nelaimės pati klaipėdietė su jais susisiekė: „Mes buvo išvežti iš jų teritorijos, jie net nematė, nežinojo, ir tokia aplinka, kad turi būti daugiau žmonių, kurie sužiūri, sutvarko viską. O jie nežinojo, iki kol nepaskambinom ir nepasakėm, kad gulim ligoninėj.“

Kaip pasakoja mama, gydytojai buvo šokiruoti to, kas įvyko. Anot medikų, mažametė tik išgąsčiu ir nubrozdinimais atsipirko tik laimingo atsitiktinumo dėka.

Klaipėdos vaikų ligoninės chirurgas Marius Šikšnius teigia: „Viskas priklauso nuo gyvūno panaudotos jėgos, ir jos koncentruotumo į vieną tašką. Jei kinetinė energija būtų buvusi didelė, pacientei galėjo plyšti ir vidaus organai, blužnis, kepenys ar kitas organas.“

Tiesa, pasak mamos, jei mergaitės fizinės žaizdos užgis, psichologinė trauma gal išlikti ne vienerius metus. Ji jau dabar mato pokyčius dukros elgesyje.

„Psichologiškai jai labai sunku, ji turi didelę traumą, baimė atsiradusi visokiems dalykams, kurių iki tol nebijojo. Ir labai pergyvenam, kad neatsilieptų kažkokie išgąsčiai nuo mikčiojimo ar epilepsiniai priepuoliai, tai dėl to esam stipriam stebėjime ir bendraujam su psichologais“, – teigia mergaitės mama.

Ar pramogų komplekse „HBH“ tikrai taip nesaugu, įsitikinti negalime. Jo vadovybė savo įvykių versiją pateikti atsisako bei uždraudė į privačią teritoriją įsileisti TV3 žinių operatorių.

Tačiau klaipėdietė Saulė turi kelias fotografijas, kurias gavo iš jos istorijos sukrėstų moterų. Jose matosi, jog raguotis be vargo per aptvaro lentas gali iškišti galvą. Vis tik toks gyvūno elgesys nustebino juos jau ne vienerius metus auginančius profesionalus iš Kalvarijos zoologijos sodo. Spėlioja, gal gyvūną kas išprovokavo ir jis taip gynėsi.

Kalvarijos zoologijos sodo atstovė Brigita Mačytė tvirtina: „Kol yra pas mus, tokių incidentų nėra buvę. Sakyčiau, pačios draugiškiausios karvės iš visų pas mus esančių. Pasikaito ir su šiais gyvūnais, kad nori ar už uodegos patempti ar už rago, nori kokį gabalėlį kailio nupešti. Tai kiekvienam, net ir mums skaudėtų, tai gali gyvūnas gintis.“

Medikai pasakoja, zoologijos soduose gyvūnai vaikus sužaloja ypač retai. Paskutinis toks įvykis buvo prieš aštuonerius metus, tada beždžionė įkando vaikui į pirštą. Na, o šios istorijos Saulė sako taip nepaliks, žada kreiptis į teismą.