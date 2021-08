Kraupus incidentas Palangoje: buivolas 2-metę išmetė į orą, įmonė ginasi – tai ne jų kaltė

Mažametės mergaitės mama Saulė Barisienė sako, kad pasivaikščiojimas parke tapo didele nelaime. Anot jos, saugiu atstumu stovint nuo gyvulio aptvaro mergaitę buivolas užkabino ragu ir išmetė į orą. Sodo darbuotojai apie situaciją sužinojo tik tada, kai nukentėjusieji jiems pranešė. Socialiniuose tinkluose ji pasidalino nutikimu.

„Mamos! Labai prašau, pasimokykite iš mano klaidos pasitikint „Mini zoo“.

Rugpjūčio 13d., nuvykus su dukra į „Mini zoo“, esantį HBH komplekse, mano 2,5 metų dukrytė buvo sužalota buivolo. Dukrai stovint metro atstumu nuo aptvaro, buivolas staiga išlindo per tvoros tarpą ir ragu pakabinęs už pilvo išmetė į orą.

Vaikas minučių bėgyje buvo išgabentas su greitąja į Klaipėdos vaikų ligoninę, kuriai esame be galo dėkingi už operatyvią reakciją. HBH Palanga – nežinau, kiek nuoširdumo Jūsų buvo visoje situacijoje, tačiau pripažinimo, jog aptvarai yra netinkami, ar gyvulio būklė nėra gera, jog jis staiga pasidarė agresyvus, nesulaukiau, tačiau išgirdau skambių frazių, jog turėtumėme džiaugtis, kad policija neįsikišo, nes anot HBH, jei policija pradės tyrimą dėl įvykio, galiu „nukentėti“ nuo vaikų teisių.

Viską vainikavo Lietuvos policijos neatsakingas darbas, kurie, nuvykę į įvykio vietą, ne tik kad nesusisiekė su manimi, bet, pasiteiravus, ar incidentas užregistruotas, atšovė, jog aš patvirtinau, kad pretenzijų neturiu, nors su manimi net nebuvo kontaktuota.

Tai va, 22:00 sėdžiu Kretingos Policijos komisariate, nes „malonios“ ponios telefonu liepė prisistatyti čia, nes neva čia mūsų bėdos.

Vaikas sužalotas tiek fiziškai, tiek emociškai. O atsakingų, kaip matau, šioje situacijoje nėra.

O mes šiandien einam švęsti savo antros gimimo dienos.

Papildau: „HBH Palanga“ sakė, jog pradėjo visus tvarkymo procesus, bei buvau informuota, jog situacija bus rimtai peržiūrėta“, – facebook paskyroje rašė ji.

Moteris sako, kad nematė įspėjamųjų ženklų

Moteris pasipiktinusi. Ant aptvaro jokių įspėjamųjų ženklų nėra, o ir aptvarai padaryti taip, kad buivolas sugebėjo visą galvą iškišti pro tarpą. Anot jos, panašių nusiskundimų iš kitų mamų irgi yra ne vienas.

„Mes ten ne pirmą ir ne antrą kartą lankėmės, bet niekada tikrai tokių minčių neturėjome, kad kažkas gali išlįsti per tas [aptvaro] skyles, kurios nėra mažos. Ir, sakau, viskas tikrai labai netikėtai nutiko, nes buivolas išlindo tikrai nenormaliai daug ir mano suvokimu aptvarai turėjo būti padaryti taip, kad gyvūnas iš už jo neišlįstų, nes tam aptvarai ir yra. Išlindo netikėtai ir sviedė mano dukrą į orą pusantro metro, ji kilo ir trenkėsi į žemę visu svoriu. Pamatyti vaizdą, kad vaikas ant rago pakabintas ore atsidūrė, nelinkėčiau nei vienai mamai.

REKLAMA

O būtent ant buivolo aptvaro jokių ženklų nebuvo. Kitos mamytės man rašė, kad lygiai tokia pati situacija buvo tiek su buivolais, tiek su lamomis, kad jokių didelių saugos dalykų nėra ir HBH kažkaip tikrai atmestinai į tai žiūrėjo. Tai mes tikrai esame ne pirmi, kuriems gyvūnas pridarė žalos“, - sako ji.

Įmonė kaltės nepripažįsta

Saulė Barisienė sako, kad įmonė atsakomybės už incidentą neprisiima. Anot jos, darbuotojams trūksta tiek atsakingumo, tiek nuoširdumo – „HBH Palanga“ dabar kaltina moterį, neva ji viešindama šį įvykį įmonei daro žalą.

„HBH dabar mus kaltina, kad mes jiems darome žalą skelbdami viską ir jie nuo to kenčia. Bendras vaizdas yra aiškus: yra stoka saugos, atsakingumo ar informacinių įspėjimų. Yra prie asilo parašyta, kad asilas kanda, bet visi žino ir be ženklų, kad asilas gali grybštelt už kur nors.

HBH dabar savo kaltės, taip sakant, nelabai įžvelgia. Jų pasiteisinimas yra, kad tie gyvuliai yra taikūs ir aš suprantu, kad taip yra. Bet jie parduoda maistą, suprasdami, kad bus šeriami gyvūnai, o jei juk šeri gyvūną, tai nestovėsi juk nuo jo kilometro atstumu.

Kai mano vaiką apvertė, aš stovėjau per žingsnį nuo jos, buvo sekundžių reikalas ir ant mano žodžių „pasitraukim dar toliau“, nes mačiau, kad čia kažkas jau vyksta. Tai po to aš griebiau vaiką, draugė iš karto kvietė greitąją ir HBH viską sužinojo tik po to, kai mano vyras paskambino ir paklausė „ar Jūs žinot, kas čia kątik įvyko?“

Žodžiu, niekas nei matė, nei girdėjo, visi buvo nustebę, kad čia kažkas įvyko, nors buvo greitoji atvažiavusi su švyturėliais ir išvežė į Klaipėdos vaikų ligoninę“, – kalba mergaitės mama.

Situaciją komentuoti atsisakė

„HBH Palanga“ atstovai situacijos komentuoti nesutiko. Jie teigia, kad už vaikų saugumą atsakingi patys tėvai.

„Mes atsisakome komentuoti. Pas mus yra padaryta viskas, kad ir tėvams, ir vaikams būtų lankytis saugu. Ir įspėjamųjų ženklų yra. Jei tėvai neprižiūri savo vaikų, tai jie yra atsakingi už juos.“

Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus apie mergaitės būklę, sužinojome, kad ji patyrė didelius nubrozdinimus bei pilvo sumušimus. Moteris tikina, kad nuo aptvaro su mažyle stovėjo saugiu atstumu.